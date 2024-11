J.T. Bö ukončí kariéru po sezóne 2026, pred nasledujúcou hľadá formu

Oslo 20. novembra (TASR) - Hviezdny nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö ukončí kariéru po olympijskej sezóne v roku 2026. Päťnásobný olympijský šampión to vyhlásil v biatlonovom podcaste "Extrarunde".



"Nebudem pokračovať. Nebude záležať na tom, či budem mať päť, šesť, sedem veľkých glóbusov, alebo 85, 90, či 100 víťazstiev. Dátum je stanovený, takže dovtedy musím získať všetko, čo sa dá," uviedlo päťnásobný celkový víťaz Svetového pohára.



Tridsaťjedenročný pretekár sa chce po kariére naplno venovať svojej rodine, manželke Hedde a deťom Gustavovi (4 r) a Sofii (1 r): "Biatlon berie strašne veľa energie mne, mojej rodine a hlavne mojej manželke."



Johannes Thingnes Bö je suverén uplynulých sezóne Svetového pohára i majstrovstiev sveta, na ktorých nazbieral už 20 zlatých medailí rovnako ako jeho legendárny krajan Ole Einar Björndalen. "Keď ste starší, je to skvelá motivácia. Mať najviac víťazstiev je sen každého športovca," povedal.



Krátko pred novou sezónou však jeho forma budí rozpaky. Výsledky v testovacích pretekoch v Sjusöene boli veľkým sklamaním aj pre samotného pretekára. V sobotňajšom šprinte obsadil s dvoma chybami na strelnici 10. miesto so stratou 46 sekúnd na víťazného Vetleho Sjästada Christiansena. Preteky s hromadným štartom mu vyšli ešte horšie a s piatimi nepresnými výstrelmi skončil až na 17. priečke. "Teraz sa už musím prebrať, je to pre mňa budíček. Dúfal som, že budem lepší ako na strelnici, tak aj na trati. Všetci ostatní šliapli na plyn a musím nabudúce urobiť to isté," citoval víťaza uplynulých dvoch ročníkov SP portál sport.cz.



Nevydarené výkony Böa sledoval aj Björndalen. "Nebol duchom prítomný a vôbec nie je vo svojom móde. Vyzerá to, že sa trápi a neviem či ide o fyzičku, mentálnu stránku, alebo rodinu. Nemôžem nič z toho potvrdiť, ale skrátka to vôbec nie je on," vyhlásil 50-ročný Nór, držiteľ ôsmich zlatých medailí zo zimných olympiád.