J.T. Bö vyhral na MS hromadné preteky a vyrovnal rekord Björndalena

Nové Mesto na Morave 18. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval v hromadných pretekoch na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. Bolo to už jeho 20. zlato zo svetových šampionátov a vyrovnal tak historický rekord svojho krajana Oleho Einara Björndalena. V nedeľu zvíťazil časom 34:50,2 minúty s jednou chybou na strelnici. Druhý prekvapujúco finišoval Lotyš Andrejs Rastorgujevs, ktorý mal stratu 15,1 sekundy, tretí skončil Francúz Quentin Fillon Maillet (+33,0 s).



Tridsaťročný Bö získal v Novom Meste na Morave medailu vo všetkých siedmych súťažiach, v ktorých štartoval. Zlato si vybojoval v stíhačke, vytrvalostných pretekoch a masse, striebro v šprinte, štafete a "veľkom" mixe a bronz v mixe dvojíc. Sedem medailí bral aj vlani na MS v Oberhofe s ešte lepšou bilanciou 5-1-1. Celkovo nazbieral na šampionátoch 20 zlatých, z toho desať individuálnych, 13 strieborných a päť bronzových kovov. Björndalen má bilanciu 20-14-11.



Johannes Thingnes Bö nasadil hneď v úvode vysoké tempo a súperov dostal pod tlak. Na prvej ležke však minul tretí terč a zaradil sa do druhej skupiny, v ktorej išli aj jeho krajania Sturla Holm Laegreid a Vetle Sjaastad Christiansen, či Švéd Sebastian Samuelsson. Bezchybní boli Fillon Maillet, Tarjei Bö, Nemci Justus Strelow a Benedikt Doll i Rastorgujevs. J. T. Böovi však vydržala úžasná bežecká forma až do konca šampionátu a pred druhou ležkou skresal 24-sekundové manko len na päť sekúnd. Druhú položku zvládol bezchybne rovnako ako jeho súperi a išiel len s miernou stratou na vedúceho Fillona Maillet. Spolu s nimi sa držali Doll, Rastorgujevs a Tarjei Bö.



Zlomová bola prvá streľba v stoji. Z kvinteta na čele totiž sklopili všetky terče len J. T. Bö a Rastorgujevs, ostatní museli na jedno trestné kolo. Nórsky favorit vyrazil zo strelnice s náskokom päť sekúnd na Lotyša a v behu mu nedelil ďalších osem sekúnd. Fillon Maillet s Tarjeiom Böom strácali už polminúty. Všetkých pätnásť terčov na troch položkách sklopil okrem Rastorgujevsa už iba Švajčiar Sebastian Stalder, no na najlepších nestačil v behu a išiel na šiestom mieste. Johannes Thingnes Bö si rekordnú zlatú medailu nenechal vziať, druhú stojku vybielil a v závere si postrážil náskok pred Rastorgujevsom, ktorý taktiež žiaril spokojnosťou. Tridsaťpäťročný Lotyš, ktorý sa na šampionát pripravoval na majstrovstvách Európy v Osrblí, totiž získal premiérovú medailu z MS. Bronz si pripísal Fillon Maillet, ktorý štvrtú streľbu zvládol, kým Tarjei Bö raz minul.