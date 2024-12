J.T. Bö zvíťazil v stíhačke, upevnil si vedenie v celkovom poradí

2. kolo SP v Hochfilzene:



muži - stíhacie preteky na 12,5 km: 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 32:16,5 min. (2), 2. Emilien Jacquelin (Fr.) +3,5 s (1), 3. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +3,8 (1), 4. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +47,0 (3), 5. Martin Uldal +47,6 (3), 6. Vebjörn Sörum (obaja Nór.) +50,1 (3), 7. Tommaso Giacomel (Tal.) +1:02,4 (3), 8. Philipp Nawrath (Nem.) +1:05,5 (2), 9. Fabien Claude (Fr.) +1:21,2 (4), 10. Tarjei Bö (Nór.) +1:30,6 (1)



celkové poradie SP (po 5 z 21 súťaží): 1. J.T. Bö 339 b., 2. Laegreid 304, 3. Jacquelin 246, 4. Eric Perrot (Fr.) 222, 5. Samuelsson 208, 6. Endre Strömsheim (NOR) 199



poradie v stíhacích pretekoch (1 zo 6): 1. J.T. Bö 90, 2. Jacquelin 75, 3. Laegreid 65, 4. Samuelsson 55, 5. Uldal 50, 6. Sörum 45

Hochfilzen 14. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö zvíťazil v sobotňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km na podujatí 2. kola Svetového pohára. V rakúskom Hochfilzene nadviazal na triumf z piatkového šprintu a vyhral napriek dvom streleckým chybám s náskokom 3,5 sekundy pred Francúzom Émilienom Jacquelinom. Tretí finišoval ďalší Nór Sturla Holm Laegreid (+3,8).Tridsaťjedenročný J.T. Bö dosiahol 87. individuálne víťazstvo v kariére v prestížnom seriáli. Upevnil si aj vedenie v celkovom poradí, na čele má 35-bodový náskok pred Laegreidom. Slováci sa do stíhačky nekvalifikovali, Šimon Adamov obsadil v šprinte 84. miesto, Jakub Borguľa bol 109.J.T. Bö ako víťaz piatkového šprintu vyštartoval do stíhačky s náskokom štyroch sekúnd pred Laegreidom a siedmich sekúnd pred Francúzom Fabienom Claudeom. Obaja Nóri strieľali na oboch ležkách čisto, navyše nasadili rýchle tempo a pred konkurentmi si tak vybudovali mierny náskok. Prvá stojka priniesla zmenu, keďže J.T. Bö na nej raz zaváhal, kým Laegreid bol stále stopercentný a dostal sa do čela s 11-sekundovým náskokom. Ten však J.T. Bö spoločne s tretím Jacquelinom rýchlo zmazali a táto trojica si to v závere rozdala o víťazstvo. Na štvrtej streľbe všetci traja minuli zhodne jeden terč, najrýchlejšie z nich strieľal Jacquelin. Vedúca trojica sa v záverečnom kole držala pokope. Až pri poslednom stúpaní Laegreid zaostal a následne Jacquelin spadol, čím otvoril cestu k víťazstvu J.T. Böovi. Ten ponúknutú šancu využil, Jacquelin sa musel uspokojiť s druhým miestom.