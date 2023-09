Juan Jesus sa zranil na tréningu, Neapolu bude chýbať niekoľko týždňov

Neapol 26. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Juan Jesus utrpel počas tréningu Neapola zranenie ľavého kolena a tímu bude chýbať niekoľko týždňov. Tridsaťdvaročný hráč už vynechal nedeľňajšie ligové stretnutie v Bologni (0:0).



Jesus nastúpil v základe úradujúceho talianskeho majstra vo všetkých piatich zápasoch v tejto sezóne. Do tímu prišiel v auguste 2021 z AS Rím a v apríli podpísal dvojročné predĺženie zmluvy. Naspäť v hre by mal byť po októbrovom asociačnom termíne a s určitosťou vynechá nadchádzajúce štyri zápasy.



Tréner Rudi Garcia tak prišiel o dvojicu stopérov, okrem Jesusa je zranený aj Amir Rrahmani. Kormidelník, v ktorého tíme pôsobí aj Slovák Stanislav Lobotka, tak siahol v predošlom dueli po dvojici Leo Ostigard a Natan. Informácie priniesol portál football-italia.