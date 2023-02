Jubilant Bondra: Reprezentovať Slovensko bola pre mňa vždy radosť

Žigmund Palffy a Peter Bondra Foto: TASR

Washington 7. februára (TASR) - Peter Bondra sa pred 21 rokmi navždy zapísal do dejín slovenského hokeja ako strelec zlatého gólu. Na MS 2022 v Göteborgu ho legendárny útočník dosiahol presne 100 sekúnd pred koncom finálového zápasu a zariadil tak triumf nad Ruskom 4:3. Úspechov, ktoré si osobne váži, je však v jeho kariére viacero. Reprezentačný krídelník a dlhoročný hráč Washingtonu Capitals oslávi v utorok 7. februára 55 rokov." vyznal sa pre TASR pri príležitosti svojho jubilea.Bondra sa narodil v dnešnom ukrajinskom meste Luck 7. februára 1968. Jeho otec pôvodom Slovák sa s manželkou pôvodom Poľkou presťahoval na Slovensko do Popradu, keď mal Bondra tri roky. Úspešnú hokejovú kariéru odštartoval pod Tatrami. Jednu sezónu 1985/1986 strávil v drese popradského klubu (dnešného HK Poprad) v I. slovenskej národnej hokejovej lige. Už v nasledujúcej sezóne 1986/1987 prestúpil do VSŽ Košice (dnes HC Košice) a ako 18-ročný mladík začal brázdiť ľady bývalej najvyššej československej súťaže. Na konci ročníka 1987/1988 oslávil s Košicami zisk titulu majstra ČSSR.Talentovaného a rýchleho krídelného útočníka si všimli zámorskí skauti NHL a v roku 1990 si ho Washington počas vstupného draftu vybral zo 156. pozície.povedal s úsmevom pre TASR.Bondra strelil už vo svojej prvej sezóne v NHL v drese Capitals 12 gólov a pri 16-tich asistoval. Celkovo odohral za "Caps" 14 sezón a v ročníku 1997/98 sa s tímom prebojoval až do finále Stanleyho pohára, v ktorom hráči z hlavného mesta USA nestačili na Detroit Red Wings, keď prehrali 0:4 na zápasy. Ako hráč Capitals prekonal v dvoch sezónach (1995/96, 1997/98) métu 50 gólov, pričom v ročníku 1995/96 sa mu to podarilo v 67 zápasoch základnej časti. V sezóne 2003/04 zamieril do Ottawy Senators. V sezóne 2005/06 obliekal dres Atlanty Thrashers. Svoj posledný ročník 2006/07 v najprestížnejšej hokejovej lige strávil v Chicagu v drese Blackhawks. Celkovo odohral v NHL 1081 zápasov základnej časti, v ktorých zaznamenal 892 bodov za 503 gólov a 389 asistencií. V 80 dueloch play off pridal 30 gólov a 26 asistencií.Reprezentačnú kariéru začal Bondra v roku 1993, potom ako pred olympijskou kvalifikáciou v Sheffielde získal slovenské občianstvo. Slovensku pomohol k historicky prvej účasti reprezentácie na ZOH v Lillehammeri v roku 1994, ale pre povinnosti v NHL sa na nej zúčastniť nemohol. Prvýkrát pod piatimi kruhmi reprezentoval Slovensko v roku 1998 v Nagane, kde však reprezentácia skončila už v kvalifikácii na hlavný olympijský turnaj.V Göteborgu zažil vo veku 34 rokov premiéru na svetovom šampionáte. Útočník s tvrdou a presnou strelou výrazne pomohol slovenskej reprezentácii, v drese ktorej vybojoval na MS 2002 spomínané zlato a na MS 2003 v Helsinkách bronz.zdôraznil Bondra. Celkovo odohral v národnom tíme 47 zápasov a strelil 35 gólov.V ankete o Zlatý puk sa Bondra stal trikrát najlepším hokejistom Slovenska (1998, 2002, 2003). V roku 2002 ho vyhlásili za najlepšieho športovca Slovenskej republiky. Do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) ho uviedli 22. mája 2016.Ukončenie hokejovej kariéry oznámil 29. októbra 2007 v Bratislave. Následne sa v tom istom roku stal generálnym manažérom slovenskej reprezentácie. V tejto funkcii bol na svetových šampionátoch v rokoch 2008 až 2011.Vedenie Capitals ho vymenovalo v októbri 2017 do funkcie výkonného riaditeľa združenia bývalých hráčov klubu a v súčasnosti okrem toho pôsobí aj v rámci nehokejovej funkcie, kde rozvíja spoluprácu so sponzormi. Bondra je ženatý a s manželkou Ľubou má tri deti.Bondra tvrdí, že vzhľadom na to, koľko má Slovensko obyvateľov a hokejistov a akú má hokejovú základňu, tak slovenskí tréneri a reprezentanti dokážu robiť zázraky.dodal pre TASR Bondra.