Jubilejný 20. ročník MOL ligy uvedie štyri slovenské kluby i Chorzów

Program 1. kola MOL ligy v hádzanej žien 2021/2022



sobota 4. septembra:



15.00 h TJ Sokol Písek – HK Slovan Duslo Šaľa



17.00 DHC Slavia Praha – DHC Sokol Poruba



17.00 DHC Plzeň – DHK Zora Olomouc



17.30 DHK Baník Most – KPR Ruch Chorzów



17.30 MŠK Iuventa Michalovce – HK Hodonín



18.00 HC DAC Dunajská Streda – Házená Kynžvart



18.00 Handball PSG Zlín – AHT HC Tatran Stupava

Bratislava 3. septembra (TASR) - Až štrnásť tímov sa predstaví v jubilejnom 20. ročníku MOL ligy v hádzanej žien. Interliga odštartuje už v sobotu zápasmi prvého kola. V hre budú štyria slovenskí zástupcovia vrátane majstrovskej Iuventy Michalovce, deväť českých klubov a premiérovo aj poľský účastník KPR Ruch Chorzów, ktorý trénersky vedie Michalovčan Vít Teleky.uviedol v tlačovej správe Slovenského zväzu hádzanej (SZH) riaditeľ súťaže Peter Brunovský.Pred Chorzówom bol zahraničným účastníkom len rakúsky tím Hypo Niederösterreich, celkový víťaz hneď úvodnej edície interligy 2002/2003. Na Slovensku zostalo kvarteto, ale namiesto ŠŠK Prešov bude v súťaži prvýkrát hrať AHT HC Tatran Stupava. V porovnaní s predchádzajúcou edíciou sa počet zúčastnených družstiev zvýšil o dve, z Česka pribudol do súťaže klub Házená Kynžvart.Úvodné kolo novej sezóny sa odohrá kompletne v jeden deň, otvorí ho súboj TJ Sokol Písek - HK Slovan Duslo Šaľa, ktorý sa začne už o 15.00 h. Iuventa Michalovce posilnená o brazílsku brankárku Nairu Almeidovú, Češku Helenu Ryšánkovú a s návratom kapitánky Patrície Wollingerovej sa doma stretne s HK Hodonín. Vicemajster HC DAC Dunajská Streda nahradil oporu Moniku Rajnohovú, ktorú čakajú materské povinnosti, jej mladšou sestrou Erikou, zo susednej Šale angažoval strelkyňu Natáliu Némethovú a získal aj Maďarku Barbaru Sáriovú a na úvod privíta nováčika Házená Kynžvart. AHT HC Tatran Stupava nastúpi pri premiére v MOL lige na palubovke Handball PSG Zlín. Obhajca prvenstva a zároveň úradujúci český šampión DHK Baník Most preverí na svojej palubovke Ruch Chorzów. Zostávajúce dve dvojice 1. kola tvoria DHC Slavia Praha - DHC Sokol Poruba a DHC Plzeň - DHK Zora Olomouc.V dlhodobej základnej časti sa 14 účastníkov stretne systémom každý s každým doma - vonku a po dovedna 26 kolách bude známy celkový víťaz MOL ligy. Preňho je určená finančná prémia 2320 eur, druhý tím z konečného poradia získa 1660 eur a tretí 1000 eur. Po skončení dlhodobej časti nasleduje vyraďovacia časť (play off) a nadstavbová časť (play out). Do národného play off na Slovensku i v Česku postúpia štyri najlepšie tímy, ktoré utvoria semifinálové dvojice. Na Slovensku sa vo vyraďovacej časti bude hrať na dve víťazstvá, pričom prvý a prípadne tretí zápas bude u lepšie umiestneného tímu v dlhodobej časti. Platí to pre semifinále, finále aj duely o 3. miesto. Zo slovenských tímov nikto nevypadne. Majstri krajín budú známi najneskôr 22. mája 2022.