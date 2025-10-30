< sekcia Šport
Jubilejný 500. gól Tavaresa nezabránil prehre Toronta v Columbuse
Cole Sillinger k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou a jeho spoluhráč Mathieu Olivier si pripísal štyri body (1+3), rovnako ako Charlie Coyle (0+4).
Autor TASR
Columbus 30. októbra (TASR) - Kanadský hokejový útočník John Tavares zaznamenal v noci na štvrtok svoj 500. gól v základnej časti NHL, jeho Toronto však prehralo na ľade Columbusu 3:6. Domáci dosiahli tretie víťazstvo za sebou. Cole Sillinger k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou a jeho spoluhráč Mathieu Olivier si pripísal štyri body (1+3), rovnako ako Charlie Coyle (0+4).
Tridsaťpäťročný Tavares dosiahol míľnik v 56. minúte za jednoznačného stavu 1:6 z pohľadu jeho tímu. Aj preto mal po zápase iba tlmenú radosť: „Hokej hráme pre to, aby sme vyhrali ako tím a všetko je to o tímovom úspechu. Takže je jasné, že by som chcel, aby to malo väčší vplyv na zápas. Ale určite si to v nasledujúcich dňoch uvedomím a ocením viac. Samozrejme, vložil som veľa úsilia, aby som tento míľnik dosiahol a pomohla mi k tomu podpora od mnohých ľudí, najmä od spoluhráčov, trénerov a rodiny. Takže ďakujem.“
„Keď sa nám podarí sa rozbehnúť, je ťažké nás zastaviť. Ak nám tímy dajú čas a priestor, vieme to využiť,“ tvrdí Sillinger, ktorý si pripísal svoje prvé dva presné zásahy v ročníku.
NHL - výsledok:
Columbus - Toronto 6:3
