Jubilejný 500. gól Tavaresa nezabránil prehre Toronta v Columbuse

Center tímu Toronto Maple Leafs John Tavares (91) strelil gól v pätnásťstotnej kariére brankárovi Columbus Blue Jackets Elvisovi Merzlikinsovi (vpravo) pred obrancom Dantem Fabbrom (15) v tretej tretine hokejového zápasu NHL v Columbuse v stredu 29. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Cole Sillinger k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou a jeho spoluhráč Mathieu Olivier si pripísal štyri body (1+3), rovnako ako Charlie Coyle (0+4).

Columbus 30. októbra (TASR) - Kanadský hokejový útočník John Tavares zaznamenal v noci na štvrtok svoj 500. gól v základnej časti NHL, jeho Toronto však prehralo na ľade Columbusu 3:6. Domáci dosiahli tretie víťazstvo za sebou. Cole Sillinger k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou a jeho spoluhráč Mathieu Olivier si pripísal štyri body (1+3), rovnako ako Charlie Coyle (0+4).

Tridsaťpäťročný Tavares dosiahol míľnik v 56. minúte za jednoznačného stavu 1:6 z pohľadu jeho tímu. Aj preto mal po zápase iba tlmenú radosť: „Hokej hráme pre to, aby sme vyhrali ako tím a všetko je to o tímovom úspechu. Takže je jasné, že by som chcel, aby to malo väčší vplyv na zápas. Ale určite si to v nasledujúcich dňoch uvedomím a ocením viac. Samozrejme, vložil som veľa úsilia, aby som tento míľnik dosiahol a pomohla mi k tomu podpora od mnohých ľudí, najmä od spoluhráčov, trénerov a rodiny. Takže ďakujem.“

„Keď sa nám podarí sa rozbehnúť, je ťažké nás zastaviť. Ak nám tímy dajú čas a priestor, vieme to využiť,“ tvrdí Sillinger, ktorý si pripísal svoje prvé dva presné zásahy v ročníku.



NHL - výsledok:

Columbus - Toronto 6:3
