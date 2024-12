Jubilejný 90. ročník Vuelty sa začne troma etapami v Taliansku

Madrid 2. decembra (TASR) - Jubilejný 90. ročník prestížnych cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa sa v budúcom roku začne v talianskom regióne Piemont, ktorý obklopujú Alpy. Na Apeninskom polostrove sa od 23. augusta uskutočnia prvé tri etapy, po nich zamieria tímy späť do Španielska.



Vuelta začínala mimo Španielska šesťkrát, no v Taliansku sa tak stane premiérovo. Minulý rok štartovali preteky v Portugalsku, predtým v Holandsku a Belgicku. V roku 2026 je na pláne začiatok v Monaku.



Úvodná etapa budúceho ročníka sa začne v Turíne a zamieri do Novary. Bude merať 183 kilometrov. Druhá etapa dlhá 157 km sa začne v Albe a skončí v Limone Piemonte, čo bude prvý vrchol pretekov. Tretí diel podujatia bude mať 139 km na trase medzi San Maurizio Canavese a Ceresom. Turín hostil v roku 2024 aj jednu z etáp Tour de France. Informovala o tom agentúra AP.