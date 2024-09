Jubileum pripomenie nová kniha, novinkou ekologické občerstvenie

vizitky vybraných favoritov 101. ročníka MMM:



muži



Hamin Ben Daout (Špan., r. nar.: 1996, os. rekord: 2:06:35)

Merhawi Kesete (Eritrea, 1986, 2:06:36)

Denis Chirchir (Keňa, 1990, 2:07:17)

Yacoub Labquira (Maroko, 1994, bez OR na maratónskej trati)

Mesfin Negusu (Et., 2000, 2:09:53)

Tibor Sahajda (SR, 1990, 2:15:25)

Marek Hladík (SR, 1990, 2:22:14)



ženy:



Rebbeca Sirwanei Tanuiová (Keňa, 1992, 2:23:09)

Ayantu Kumelová (Et., 1996, 2:24:29)

Nigsti Haftuová (Et., 1999, 2:25:42)

Beatrice Chepkemoi Mutaiová (Keňa, 1987, bez OR)

Veronika Páleníková (SR, 1996, 2:44:21)

Katarína Lovrantová (SR, 1985, 2:51:12)



Košice 24. septembra (TASR) - Organizátori Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach si uvedomujú dopad podujatia na životné prostredie a aj preto priniesli ďalšie inovácie, ktoré ho pomôžu zmierniť. Pre 101. ročník pripravili ekologickejšie riešenie občerstvovacích staníc, čím sa vyhnú potrebe zabezpečiť tisícky plastových fliaš. Súčasťou storočnice bude aj niekoľko mimoriadnych projektov vrátane knihy, ktorá unikátnym spôsobom mapuje košický maratón od jeho vzniku v roku 1924.Autorom námetu a jedným z jej zostavovateľov je riaditeľ MMM Branislav Koniar, ktorý chcel "jubilejnú" knihu odlíšiť od viacerých, ktoré už v minulosti vyšli, aby zmapovali MMM. "uviedol Koniar.Kniha "100ročie maratónu v Košiciach" má 350 strán a v porovnaní s predošlými publikáciami je obohatená o dve zásadné kapitoly. Prvou je zmapovanie života mesta v jeho paralelách so samotným maratónom, ktoré čitateľom prinesie stručnú kroniku moderných dejín mesta. Druhou je zverejnenie zápisu o každom bežcovi, ktorý dobehol do cieľa MMM v rokoch 1924 - 2023. Záujemcovia si budú môcť kúpiť knihu na Expe počas maratónskeho víkendu a aj prostredníctvom eshopu.Organizátori MMM sa dlhodobo usilujú prijímať opatrenia na znižovanie dopadov podujatia na životné prostredie. Na prechod na bezpapierovú komunikáciu a identifikáciu účastníkov cez autentické QR kódy, recykláciu dekoratívnych materiálov a bannerov, dôsledné opravy a skladovanie vybavenia pre jeho dlhodobé využite či rast využitia elektromobilov nadviažu zmenou spôsobu občerstvenia bežcov na občerstvovacích staniciach. "," prezradil Koniar.Počas maratónskeho víkendu príde do Košíc viacero pozvaných hostí, medzi ktorými nebudú chýbať politické špičky či iné osobnosti verejného a športového života. Do dejiska pricestuje aj prezident Svetovej asociácie maratónskych behov (AIMS) Španiel Paco Borao, pre ktorého to bude jedna z viacerých návštev Slovenska od roku 1999. Chýbať nebude ani Ernst Andreas Ziegler, jeden z architektov vzťahov medzi Košicami a Wuppertalom a ani päťnásobná víťazka MMM Nemka Christa Vahlensiecková. Strešnú organizáciu svetovej atletiky bude zastupovať šéf sekcie Running/Maratóny a cestné behy Alessio Punzi.V štartovom poli bude opäť niekoľko favoritov najmä z Afriky, no k nim by sa mal zaradiť aj Španiel marockého pôvodu Hamin Ben Daout s osobným rekordom 2:06:36. "," povedal Branislav Koniar.