Jubiluje Pálffy, muž mnohých pozoruhodných momentov

Bratislava 5. mája (TASR) - Na začiatku roku 2006 oznámil, že definitívne a s okamžitou účinnosťou vešia na klinec svoje súťažné korčule. Bolo že to smútku v slovenskom hokeji pár dní pred štartom zimnej olympiády v Turíne. Ale o štyri roky neskôr, tiež dosť senzačne, hral na inej zimnej olympiáde a vo Vancouveri sa ako takmer 38-ročný podieľal na nečakanom 4. mieste v konkurencii tímov, ktorých základy tvorili mladšie megahviezdy hokejového neba.



Žigmund Pálffy, majster sveta z roku 2002, oslavuje vo štvrtok svoje päťdesiatiny. Svoj posledný zápas v NHL odohral v noci na utorok (symbolicky?) proti Vancouveru, v ktorom jeho Pittsburgh prehral 2:4. "Ziggyho" posledným zápisom do kanadského bodovania bola o noc skôr asistencia, tiež trochu symbolická, keď starý harcovník po akcii mladučkého talentu Sidneyho Crosbyho odovzdal pukovú štafetu na gól iného hokejového mladíka Michela Ouelleta. Symbolická bola aj prehra na ľade Nasvillu (4:5) a vôbec celá sezóna, ktorá klubu nevychádzala. Po vyradení vo štvrťfinále MS 2005 (4:5 s Kanadou) ukončil Pálffy kariéru na reprezentačnej úrovni a ani celková rozlúčka s hokejom nebola slávna... Lenže "Žigo" sa vrátil, do svojej rodnej Skalice a do najvyššej domácej súťaže. A hlavne - ešte raz a už takmer určite naposledy na vrcholné fórum. Naozaj len kúsok mu chýbal na rozlúčku s olympijskou medailou.



Jedna z najväčších postáv slovenského hokeja však svojmu odvetviu na Slovensku pomohla zabezpečiť skvelú povesť už dávnejšie. Do povedomia vrcholového hokeja vnikol ako 18-ročný v roku 1990. Vo federálnej súťaži v drese AC Nitra sa stretol s Jozefom Stümpelom a odvtedy sa datoval ich blízky kamarátsky vzťah. Talentovaného krídelníka následne pod svoje krídla stiahol silný trenčiansky klub a vtedajšia Dukla v pálffyovskej ére vytvorila mimoriadne nadaný tím, ktorého väčšina individualít sa neskôr presadila v zahraničí a mnohé v NHL. V profilige výrazne napríklad aj Pálffy, ale ešte predtým žiaril dve sezóny v končiacej sa česko-slovenskej najvyššej súťaži. Cez anabázy v nižších zámorských ligách sa v NHL napevno usídlil v sezóne 1994/95 v klube NY Islanders, ktorý ho draftoval v roku 1991 v 2. kole z celkovej 26. pozície. V roku 1999 putoval diagonálne cez USA do Los Angeles, kde pôsobil až do predvýlukového ročníka. V nasledujúcom lete sa však sťahoval späť na severovýchod, lebo ako voľný hráč podpísal Pittsburghu Penguins.



V NHL odohral 684 zápasov základnej časti, dal 329 gólov a nazbieral 384 asistencií, v play off má bilanciu 24/9+10. Medzitým mal niekoľko prieťahov v rokovaniach o základnej ponuke na zmluvu so štatútom obmedzeného voľného hráča a kým sa s Islanders dohodol, stihol odohrať začiatky slovenských extraligových sezón za Duklu (1996) a HK36 Skalica (98). Počas zámorskej štrajkovej sezóny hral v českej extralige v drese pražskej Slavie a v novembri hosťoval 8 zápasov za klub z hlavného mesta.



Na reprezentačnej úrovni mala jeho kariéra tiež množstvo pozoruhodných momentov. Štartoval na šiestich MS, troch ZOH, na Kanadskom i Svetovom pohári a dvakrát i na MSJ. Za národný tím odohral 74 zápasov, dal 37 gólov a má dve medaily z MS, zlato 2002 a bronz o rok neskôr.