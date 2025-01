Jubilujúci 60-nik Jerguš Bača: Šport som robil vždy s vášňou a srdcom

V bratislavskom Auparku sa 19. decembra 2002 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov a kolektívov SR za rok. V kategórii kolektívu zvíťazili slovenskí hokejisti, za ktorých prebral ocenenie obranca Jerguš Bača, na snímke počas slávnostného ceremoniálu ukazuje víťazný pohár majstrov sveta prezidentovi SZĽH Jurajovi Širokému. Foto: TASR

Jerguš Bača, archívna snímka. Foto: TASR/ S. Písecký

Semifinálové stretnutie na MS v hokeji Slovensko - Švédsko 9. mája 2002 v Göteborgu. Na snímke obranca Slovenska Jerguš Bača bráni Švéda Markusa Naslunda, s číslom 74 Ladislav Čierny, na zemi Ján Lašák, vpravo švédsky útočník Henrik Zetterberg. Foto: TASR

Na snímke vpravo tréner Slovenska Vladimír Vůjtek a vľavo jeho asistent Jerguš Bača Foto: TASR/Martin Bauman

Liptovský Mikuláš 4. januára (TASR) - Bol prvý slovenský hokejový obranca, ktorý okúsil NHL. Jerguš Bača má aj množstvo titulov a medailí všetkých troch leskov z československých a slovenských súťaží i zo svetových akcií, na čele s nezabudnuteľným zlatom z MS 2002. Do reprezentačného výberu, ktorý potom v Göteborgu senzačne triumfoval, ho tréner Ján Filc povolal ako 37-ročného. V sobotu 4. januára oslavuje Bača 60-iny ako aktívny tréner.Narodil sa 4. januára 1965 v Liptovskom Mikuláši. Vyrastal v športovej rodine, ktorá ho podporovala v rozvoji talentu. V mladosti mal ako vzor svojho brata Laca, s ktorým spoločne prechovávali vzťah k športu, najmä k hokeju." zdôraznil pre TASR jubilant.Hokejovú kariéru odštartoval v rodnom Liptovskom Mikuláši, v ktorom pôsobil do roku 1984. Na toto obdobie spomína veľmi rád:Následne zamieril do Topoľčian na základnú vojenskú službu. Po nej začal študovať na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a popritom hral za klub Iskra Smrečina. Po roku prestúpil do Košíc, s ktorými získal v sezóne 1987/1988 československý titul. V nasledujúcom ročníku sa prvýkrát v kariére predstavil aj v reprezentačnom drese a na majstrovstvách sveta pomohol tímu k zisku bronzových medailí. Rovnaký úspech zopakoval aj na MS 1990.V tom istom roku si ho vybral klub Hartford Whalers v 7. kole draftu NHL, z celkového 141. miesta. Už v nasledujúcej sezóne absolvoval premiéru v profilige. Nastúpil na deväť duelov, v ktorých zaznamenal dve asistencie. V 57 zápasoch nižšej súťaže AHL nazbieral 29 bodov.Počas sezóny 1991/92 zaznamenal Bača len jeden štart v NHL a ďalšie dva ročníky strávil v drese Milwaukee Admirals v IHL. "vyznal sa pre TASR Bača.Skúsený hokejista sa potom vrátil na starý kontinent, s výnimkou sezóny 1995/96, keď ešte skúsil šťastie v drese Milwaukee. V Európe hral za švédsky Leksand, český Olomouc, či Revier Löwen Oberhausen v nemeckej DEL. S Košicami získal extraligový titul v sezóne 1998/99. Posledné obdobie kariéry, ktorú ukončil v roku 2005, strávil v drese materského Mikuláša.Medzi najkrajšie roky strávené s hokejom radí pôsobenie v Košiciach:Jerguš Bača zdôraznil, že obdobie federálneho pôsobenia v národnom mužstve znamenalo pre neho vítanú konfrontáciu s najlepšími na svete, čoho výsledkom boli aj úspešné roky a dve bronzové medaily z MS pred rozpadom federácie. Aj obdobie zimnej olympiády v Lillehammeri považuje za nezabudnuteľné:Objektívne najväčší triumf však Bača zažil v roku 2002, keď si so slovenskou reprezentáciou vybojoval zlaté medaily na svetovom šampionáte. V Göteborgu odohral deväť zápasov a pripísal si jednu asistenciu." zaspomínal si Bača na rok 2002, keď slovenský hokej najprv na ZOH v Salt Lake City prepadol a o tri mesiace neskôr slávil epochálny triumf.Sympatické podľa neho bolo, že predstavitelia mesta slovenským hokejistom dovolili využiť priestory námestia, ktoré mali pripravené pre seba, keďže verili v úspech Švédska.vyznal sa pre TASR.V národnom drese sa Jerguš Bača predstavil aj na ZOH 1994, vo Svetovom pohári v roku 1996, na MS 1997 a MS 1998. Za Slovensko odohral celkovo 75 duelov a strelil päť gólov.Po ukončení kariéry sa dal na trénerskú dráhu. Pôsobil ako asistent v Liptovskom Mikuláši a Kežmarku, Žiline, Košiciach a Nových Zámkoch, ako aj pri reprezentačnom mužstve, s ktorým bol v roku 2006 na ZOH v Turíne i na MS v Rige a na strieborných MS v Helsinkách 2012. Vtedy v realizačnom tíme hlavného kormidelníka Vladimíra Vůjteka nahradil Petra Oremusa, ktorý nešiel do Fínska z rodinných dôvodov.Neskôr mal Bača na starosti mládežnícky hokej - konkrétne slovenskú hokejovú reprezentáciu do 16, 17 rokov. V súčasnosti pôsobí ako tréner HK Žiar nad Hronom v Tipos Slovenskej hokejovej lige." konštatoval pre TASR jubilujúci hokejista.