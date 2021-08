Juhoafričan Binder je víťazom VC Rakúska v MotoGP

Na snímke Juhoafričan Brad Binder na KTM sa stal víťazom VC Rakúska, jedenásteho podujatia seriálu MS cestných motocyklov v kráľovskej kubatúre MotoGP v Spielbergu v nedeľu 15. augusta 2021. Foto: TASR/AP

výsledky VC v Spielbergu:

MotoGP:

1. Brad Binder (JAR/KTM) 40:46,928 min.,

2. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) +9,991 s,

3. Jorge Martin (Šp./Ducati-Pramac) +11,570,

4. Joan Mir (Šp./Suzuki) +12,623,

5. Luca Marini (Tal./Ducati) +14,831,

6. Iker Lecouna (Šp./KTM) +14,952



poradie MS (po 11 z 18 pretekov):

1. Fabio Quartararo (Fr./Yamaha) 181 bodov,

2. Bagnaia 134 a Mir obaja 134



Moto3:

1. Sergio Garcia (Šp./Gasgas) 37:10,345,

2. Deniz Öncü (Tur./KTM) +0,027,

3. Dennis Foggia (Tal./Honda) +0,346,

4. Pedro Acosta (Šp./KTM) +0,394,

5. Romano Fenati (Tal./Husqvarna) +0,462,

6. Jaume Masia (Šp./KTM) +0,794



poradie MS:

1. Acosta 196 bodov,

2. Garcia 155,

3. Fenati 107



Moto2:

1. Raul Fernandez (Šp./Kalex) 37:19,890,

2. Ai Ogura (Jap./Kalex) +0,845,

3. Augusto Fernandez (Šp./Kalex) +2,747,

4. Sam Lowes (V.Brit./Kalex) +4,412,

5. Chantra Somkiat (Thaj./Kalex) +8,850,

6. Celestino Vietti (Tal./Kalex) +8,782



poradie MS:

1. Remy Gardner (Aust./Kalex) 206,

2. Raul Fernandez (Šp./Kalex) 187,

3. Marco Bezzecchi (Tal./Kalex) 159

Spielberg 15. augusta (TASR) - Juhoafričan Brad Binder na KTM sa stal v nedeľu víťazom VC Rakúska, jedenásteho podujatia seriálu MS cestných motocyklov v kráľovskej kubatúre MotoGP. Dokázal to aj napriek trojsekundovej penalizácii za opustenie trate. Tiež sa mu vydaril risk nemeniť pneumatiky po tom, ako sa v záverečných kolách spustil hustý dážď.Na druhom mieste finišoval Talian Francesco Bagnaia na Ducati, tretieho klasifikovali Španiela Jorgeho Martina (Ducati-Pramac). Na čele celkového poradia je Francúz Fabio Quartararo (Yamaha) so 181 bodmi.V dramatickej koncovke Moto3 sa zrodil triumf Španiela Sergia Garciu z Gasgasu, ktorý o tisicíny sekundy odsunul na druhé miesto Turka Daniza Öncüa na KTM. Pre Garciu je to už tretie víťazstvo v sezóne, v celkovom poradí je druhý za lídrom a krajanom Pedrom Acostom.