Juhoafričan Hatherly obhájil titul v cross country

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenský reprezentant Matej Ulík bol 58., jeho krajan Jakub Jenčuš 60. (obaja +8:48).

Autor TASR
Crans Montana 14. septembra (TASR) - Juhoafrický horský cyklista Alan Hatherly obhájil titul majstra sveta v cross country. Vo švajčiarskej Crans Montane triumfoval v kategórii Elite suverénnym spôsobom s náskokom 48 sekúnd pred Talianom Simonem Avondettom, bronz si vybojoval Francúz Victor Koretzky (+51). Belgičan Mathieu van der Poel, ktorý žne úspechy najmä na ceste, obsadil 29. miesto. Slovenský reprezentant Matej Ulík bol 58., jeho krajan Jakub Jenčuš 60. (obaja +8:48).
