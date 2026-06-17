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Juhoafričan Zwane dostal za červenú kartu trojzápasový dištanc

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Na snímke futbalista Juhoafrickej republiky Themba Zwane (11), ktorému hlavný rozhodca Wilton Sampaio z Brazílie ukazuje červenú kartu v úvodnom dueli základnej A-skupiny Mexiko – Juhoafrická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v mexickej metropole vo štvrtok 11. júna 2026. Foto: TASR/AP

Štandardným trestom za červenú kartu je jednozápasový dištanc, disciplinárna komisia však zákrok vyhodnotila ako hrubú hru a pridala ďalšie dva zápasy.

Autor TASR
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San Agustin Tlaxiaca 17. júna (TASR) - Juhoafrický futbalista Themba Zwane dostal od Disciplinárnej komisie FIFA trojzápasový dištanc za červenú kartu v úvodnom zápase MS 2026 proti domácemu Mexiku. Ofenzívny stredopoliar sa proti trestu môže odvolať.

Zwaneho vylúčili v 84. minúte po zásahu systému VAR. Podľa FIFA zasiahol rukou Roberta Alvarada, hoci Juhoafrická republika bola v tom čase v útoku. Štandardným trestom za červenú kartu je jednozápasový dištanc, disciplinárna komisia však zákrok vyhodnotila ako hrubú hru a pridala ďalšie dva zápasy.

Tréner JAR Hugo Broos po prehre 0:2 nespochybňoval skoršie vylúčenie Sphephelela Sitholeho, no pri Zwaneho červenej karte nesúhlasil s verdiktom rozhodcu. „O druhej červenej karte môžeme diskutovať. Mexický hráč blokoval môjho hráča. Musíme rozhodnutie akceptovať, ale podľa mňa to bolo príliš prísne,“ povedal Broos podľa ESPN.

Mexiko dohrávalo zápas na Aztéckom štadióne s desiatimi hráčmi po vylúčení Cesara Montesa v nadstavenom čase, Juhoafričania končili duel v deviatich. JAR nastúpi vo štvrtok v Atlante proti Česku, ktoré v úvodnom stretnutí A-skupiny prehralo s Kórejskou republikou 1:2.
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