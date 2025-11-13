< sekcia Šport
Juhoafrická republika sa chce uchádzať o OH v roku 2036 alebo 2040
Najbližšie letné olympijské hry sa uskutočnia v Los Angeles v roku 2028 a Brisbane v Austrálii usporiada olympiádu v roku 2032.
Autor TASR
Johannesburg 13. novembra (TASR) - Juhoafrická republika sa plánuje uchádzať o usporiadanie olympijských a paralympijských hier v rokoch 2036 alebo 2040, oznámila vo štvrtok vláda s cieľom priviesť jedno z najväčších svetových športových podujatí po prvý raz na africký kontinent.
Krajina bola prvá v Afrike, ktorá hostila futbalové majstrovstvá sveta v roku 2010. „Juhoafrická republika začína proces podania kandidatúry na usporiadanie olympijských hier v rokoch 2036 a 2040. Aj keby nám hry pridelili zajtra, vláda je presvedčená, že by sme ich vedeli usporiadať s našimi súčasnými zariadeniami,“ citovala agentúra AFP vyhlásenie ministerky úradu prezidenta Khumbudzo Ntshavheniovej.
Doplnila, že Pretória vstúpila do dialógu s Medzinárodným olympijským výborom (MOV), na čele ktorého od júna stojí Kirsty Coventryová zo Zimbabwe. Ntshavheniová neuviedla, ktoré mesto by mohlo byť hostiteľom.
Kapské Mesto sa už raz uchádzalo o usporiadanie hier v roku 2004, ktoré nakoniec po hlasovaní v roku 1997 získali Atény. Počas návštevy Juhoafrickej republiky v októbri 2024 bývalý prezident MOV Thomas Bach vyhlásil, že krajina má stabilitu, infraštruktúru a víziu potrebnú na organizáciu olympijských hier. Budúci rok sa Dakar v Senegale stane prvým africkým mestom, ktoré bude hostiť mládežnícke olympijské hry.
Najbližšie letné olympijské hry sa uskutočnia v Los Angeles v roku 2028 a Brisbane v Austrálii usporiada olympiádu v roku 2032. Obyvatelia Mníchova v októbri schválili plán podať kandidatúru na usporiadanie letných olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Nemecké mesto naposledy hostilo hry v roku 1972.
Juhoafrická republika sa čoraz viac zapája do organizácie významných medzinárodných športových podujatí. Uchádza sa aj o usporiadanie pretekov F1 na historickom okruhu Kyalami pri Johannesburgu od roku 2027. Najviac industrializovaná ekonomika Afriky je taktiež hlavným organizátorom majstrovstiev sveta v krikete mužov 2027.
Krajina bola prvá v Afrike, ktorá hostila futbalové majstrovstvá sveta v roku 2010. „Juhoafrická republika začína proces podania kandidatúry na usporiadanie olympijských hier v rokoch 2036 a 2040. Aj keby nám hry pridelili zajtra, vláda je presvedčená, že by sme ich vedeli usporiadať s našimi súčasnými zariadeniami,“ citovala agentúra AFP vyhlásenie ministerky úradu prezidenta Khumbudzo Ntshavheniovej.
Doplnila, že Pretória vstúpila do dialógu s Medzinárodným olympijským výborom (MOV), na čele ktorého od júna stojí Kirsty Coventryová zo Zimbabwe. Ntshavheniová neuviedla, ktoré mesto by mohlo byť hostiteľom.
Kapské Mesto sa už raz uchádzalo o usporiadanie hier v roku 2004, ktoré nakoniec po hlasovaní v roku 1997 získali Atény. Počas návštevy Juhoafrickej republiky v októbri 2024 bývalý prezident MOV Thomas Bach vyhlásil, že krajina má stabilitu, infraštruktúru a víziu potrebnú na organizáciu olympijských hier. Budúci rok sa Dakar v Senegale stane prvým africkým mestom, ktoré bude hostiť mládežnícke olympijské hry.
Najbližšie letné olympijské hry sa uskutočnia v Los Angeles v roku 2028 a Brisbane v Austrálii usporiada olympiádu v roku 2032. Obyvatelia Mníchova v októbri schválili plán podať kandidatúru na usporiadanie letných olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Nemecké mesto naposledy hostilo hry v roku 1972.
Juhoafrická republika sa čoraz viac zapája do organizácie významných medzinárodných športových podujatí. Uchádza sa aj o usporiadanie pretekov F1 na historickom okruhu Kyalami pri Johannesburgu od roku 2027. Najviac industrializovaná ekonomika Afriky je taktiež hlavným organizátorom majstrovstiev sveta v krikete mužov 2027.