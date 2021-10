Juhoamerickí reprezentanti zrejme nenastúpia v najbližšom kole PL

Londýn 7. októbra (TASR) - Kluby anglickej futbalovej Premier League sa budú musieť počas víkendu 16. a 17. októbra s veľkou pravdepodobnosťou zaobísť bez hráčov z Južnej Ameriky. Pre potreby tímov ich reprezentácie neuvoľnia.



V septembrovom kvalifikačnom bloku niektoré kluby využili právo nepustiť reprezentantov na kvalifikačné zápasy do Južnej Ameriky, pretože by im pri návrate hrozila karanténa. Tottenham a Aston Villa sa s vedením národného tímu Argentíny dohodli na skoršom návrate hráčov. "Za žiadnych okolností to už opäť neurobíme," povedal podľa AFP tréner Argentíny Lionel Scaloni.



Pandemická situácia sa však zmenila a Veľká Británia zjemnila ochranné opatrenia. Problémom tak bude hlavne nedostatok času pre hráčov na zotavenie. Juhoamerická kvalifikácia sa bude hrať ešte vo štvrtok 14. októbra. Liverpool, Manchester City, Manchester United i Chelsea majú na programe zápasy domácej súťaže už o dva dni neskôr.