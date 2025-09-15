< sekcia Šport
Juhokórejský Jeju SK sa dohodol na spolupráci s Bayernom a LAFC
Jeju SK tak bude zdieľať spoločnú filozofiu rozvoja hráčov a tí si budú môcť zatrénovať na ihriskách v Európe či v USA.
Autor TASR
Seoul 15. septembra (TASR) - Juhokórejský futbalový klub FC Jeju SK oznámil v pondelok spoluprácu s nemeckým Bayernom Mníchov a účastníkom MLS FC Los Angeles, ktorý mu ponúkne platformu pre výchovu mladých hráčov. Spoločnosť Red & Gold Football, pod ktorú oba kluby patria, založili pred dvomi rokmi s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre mladých hráčov nemeckého i amerického klubu.
Jeju SK tak bude zdieľať spoločnú filozofiu rozvoja hráčov a tí si budú môcť zatrénovať na ihriskách v Európe či v USA. Spoločný projekt dvoch európskych klubov zároveň poskytne ázijskému tímu odborné poradenstvo a plánuje pre nich vytvoriť aj vlastný skautingový systém. Bayern má v Kórejskej republike veľký počet fanúšikov, v jeho kádri totiž pôsobí reprezentant krajiny obranca Kim Min-jae. Rovnako je na tom aj klub z Los Angeles, ten pred sezónou posilnil dlhoročný bývalý hráč Tottenhamu a kapitán národného tímu Son Heung-min. Spoločnosť Red & Gold Football pôsobí aj v Uruguaji, kde spolupracuje s klubom Racing de Montevideo a svoj podiel má aj na výchove hráčov v gambijskej akadémii Gambinos Stars Africa.
