Julian Alvarez prestúpil do City, bude však hosťovať v River Plate

Manchester 30. januára (TASR) - Argentínsky futbalista Julian Alvarez prestúpil do Manchestru City. Po podpise zmluvy s úradujúcim šampiónom anglickej Premier League sa však vráti na hosťovanie do svojho doterajšieho klubu River Plate Buenos Aires.



Dvadsaťjedenročný útočník má za sebou úspešný rok, za svoj tím strelil 24 gólov v 46 zápasoch a dostal sa do národného mužstva. V River Plate bude hosťovať minimálne do júla. "Julian je pre náš tím veľkým prínosom," povedal prezident argentínskeho klubu Jorge Brito podľa DPA. "Pre trénera Marcela Gallarda je takmer nenahraditeľný. Bude tu hosťovať do 7. júla. Ak budeme hrať Pohár osloboditeľov, je možnosť, že s nami zostane aj potom."