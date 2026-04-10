< sekcia Šport
Július Hudáček nebude pokračovať v nemeckom klube Fischtown Penguins
Hudáček začal sezónu v inom nemeckom klube Dresdner Eislöwen.
Autor TASR
Bremerhaven 10. apríla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček nebude v ďalšej sezóne pokračovať v nemeckom klube Fischtown Penguins. Účastník najvyššej súťaže DEL sa rozlúčil s 37-ročným Slovákom po ročníku, v ktorom skončil vo štvrťfinále play off po prehre s Adlerom Mannheim.
Hudáček začal sezónu v inom nemeckom klube Dresdner Eislöwen. Po deviatich dueloch však zamieril do tímu z Bremerhavenu a v jeho drese odchytal ďalších 15 stretnutí. Okrem Hudáčeka skončili aj dlhoročné slovinské opory Jan Urbas a Žiga Jeglič. „Rozlúčky sú v športe súčasťou nového začiatku - a predsa nikdy nie sú ľahké. Klub zo srdca ďakuje všetkým hráčom za ich nasadenie, energiu a oddanosť,“ uviedol Fischtown Penguins na svojom oficiálnom webe.
