Július Hudáček opúšťa Spartu Praha

Praha 27. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček nebude ďalej obliekať dres Sparty Praha. Športový riaditeľ českého extraligistu Petr Ton v rozhovore pre klubový web potvrdil, že 33-ročný brankár opúšťa mužstvo.



Hudáček odštartoval uplynulú sezónu v KHL v tíme Dinama Riga, do Sparty prišiel na konci januára. Za "rudých" odchytal v základnej časti osem stretnutí, v ktorých mal priemer 1,84 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 91,7 percenta. Vo vyraďovacej časti si pripísal 12 štartov (priemer 2,12 a úspešnosť 91,0 percent), Sparte pomohol až k postupu do finále, kde nestačila v šiestich zápasoch na Třinec.



"'Hudy' prichádzal vo chvíli, keď sme už boli dohodnutí s Jakubom Kovářom. Dohodli sme sa iba na angažmáne do konca sezóny, obe strany vedeli, že ide o krátkodobú spoluprácu. Situácia bola dopredu daná. Hudy nám výrazne pomohol k účasti vo finále," uviedol Ton na adresu Hudáčka. "Preberali sme aj možnosť, že by zostal. Dohodli sme sa však, že nemá zmysel mať pri dvoch takto silných brankárov, ktorí chcú byť brankárskou jednotkou. Vieme, akú má 'Hudy' cenu. Platiť dve jednotky by nebolo ekonomicky zdravé," dodal pre klubovú webstránku.