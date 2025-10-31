< sekcia Šport
Július Hudáček pokračuje v Nemecku, sťahuje sa do Bremerhavenu
Pre účastníka siedmich majstrovstiev sveta sa vo štvrtok skončilo pôsobenie v treťom klube z Nemecka - Dresdner Eislöwen.
Autor TASR
Bremerhaven 31. októbra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček si krátko po konci v Drážďanoch našiel nové pôsobisko. Stal sa novou posilou ďalšieho účastníka nemeckej DEL, ale aj hokejovej Ligy majstrov Fischtown Pinguins. Klub z Bremerhavenu o tom informoval na svojom webe, pričom uviedol, že s 37-ročným gólmanom sa dohodol na spolupráci na prebiehajúcu sezónu.
Pre účastníka siedmich majstrovstiev sveta sa vo štvrtok skončilo pôsobenie v treťom klube z Nemecka - Dresdner Eislöwen. V predošlých dvoch ročníkoch obliekal dres klubov z Frankfurtu a Kolína nad Rýnom. „S Júliusom získavame skúseného partnera pre brankára Leona. Situáciu sme s ním otvorene prediskutovali a jasne definovali jeho úlohu. Očakávame, že pomôže rozložiť zápasovú záťaž medzi brankármi. Po tom, ako sme sa dozvedeli o dĺžke absencie Gudlevskisa, sme vyhodnotili možnosti. V úzkej spolupráci s trénerským tímom sme stanovili profil, ktorý sme hľadali a Július nám môže okamžite pomôcť, pretože má hernú prax a pozná ligu,“ povedal pre web Fischtown Pinguins Sebastian Furchner, športový riaditeľ klubu.
