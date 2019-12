Jumbo Visma plánuje vyslať na Tour Rogliča, Dumoulina i Kruijswijka

Amsterdam 20. decembra (TASR) - Cyklistický tím Jumbo Visma oznámil, že plánuje nasadiť na preteky Tour de France 2020 všetkých troch svojich najlepších jazdcov. Vo Francúzsku by sa mali predstaviť aktuálny víťaz Vuelty Primož Roglič, celkovo tretí z tohtoročnej Tour Steven Kruijswijk i čerstvá posila, víťaz Gira d'Italia 2017 Tom Dumoulin.



Holanďan Kruijswijk bude pravdepodobne plniť úlohu pomocníka, keďže v roku 2020 má v pláne aj účasť na Vuelte, ktorá odštartuje práve v jeho rodnej krajine. "Potrebujeme ísť do Francúzska v najsilnejšom možnom zložení," povedal v piatok pri oficiálnom predstavení tímu športový riaditeľ družstva Merijn Zeeman.



Lídrom pre Giro d'Italia by mal byť Novozélanďan George Bennett. Informovala o tom agentúra AFP.