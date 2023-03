Jumbo-Visma vyhralo 3. etapu pretekov Paríž - Nice, na čele Cort

výsledky 3. etapy Paríž - Nice (tímová časovka v Dampierre-en-Burly, 32,2 km):



1. Jumbo-Visma (Hol.) 33:55 min, 2. EF Education-EasyPost (USA) +1 s, 3. Jayco AlUla (Aus.) +4, 4. Groupama-FDJ (Fr.) +14, 5. SAE Team Emirates (SAE) +23, 6. Bora-Hansgrohe (Nem.) +25







celkové poradie:



1. Magnus Cort (Dán./EF Education-EasyPost) 7:53:41 h, 2. Nathan van Hooydonck (Belg./Jumbo-Visma) +1 s, 3. Michael Matthews (Aus./Jayco AlUla) +3, 4. Jan Tratnik (Slovin./Jumbo-Visma), 5. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) obaja rovnaký čas, 6. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) +7

Dampierre-en-Burly 7. marca (TASR) - Cyklisti holandskej stajne Jumbo-Visma triumfovali v utorňajšej 3. etape pretekov Paríž – Nice. Tímovú časovku dlhú 32,2 km v okolí mestečka Dampierre-en-Burly zvládli za 33:55 minúty. Druhí skončili pretekári amerického EF Education-EasyPost so stratou jednej sekundy a tretí boli jazdci austrálskeho tímu Jayco AlUla s mankom štyri sekundy.Na čelo celkového poradia sa dostal Dán Magnus Cort z EF Education-EasyPost. Pred druhým Nathanom van Hooydonckom z Belgicka (Jumbo-Visma) má náskok jednu sekundu, na treťom mieste figuruje Austrálčan Michael Matthews.Organizátori v utorok testovali nový formát časovky družstiev, kde oproti predchádzajúcemu neurčoval celkový čas tímu v etape jeho posledný pretekár v cieli, ale prvý. Osobný čas do celkového poradia si zapísal každý jeden cyklista, podľa toho, kedy on sám preťal cieľ. Tímy tak mohli využiť ostatných pretekárov pre svojho lídra a pomohli mu tak k lepšiemu postaveniu v celkovom poradí.