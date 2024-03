Jun-ho Sona po viac ako desiatich mesiacoch prepustili z väzenia

Soul 25. marca (TASR) - Juhokórejského futbalistu Jun-ho Sona po viac ako desiatich mesiacoch prepustili z čínskeho väzenia a vrátil sa späť do rodnej krajiny. Tridsaťjedenročného reprezentanta minulý rok v máji na letisku v Šanghaji zadržali a obvinili z prijímania úplatkov.



Ministerstvo zahraničných vecí v Soule potvrdilo, že Son sa vrátil do Kórejskej republiky, ale neposkytlo ďalšie podrobnosti. Naposledy pôsobil v čínskom tíme Shandong Taishan a v roku 2021 s ním triumfoval v lige. Hongkonské noviny "South China Morning Post" minulý rok informovali, že obvinenia z podplácania sa týkali podozrenia z ovplyvňovania zápasov, do ktorého bol zapletený tréner mužstva Chao Wej.



"Komunikujeme s čínskymi orgánmi prostredníctvom rôznych kanálov a žiadame ich o spoluprácu pri zabezpečení rýchleho a spravodlivého procesu (pre Sona), pričom úzko komunikujeme aj s jeho rodinou v Kórejskej republike," uviedlo juhokórejské ministerstvo vo vyhlásení. Za národný tím nastúpil v 18 zápasoch a predstavil sa s mužstvom aj na MS 2022 v Katare. Hráči Kórejskej republiky skončili v H-skupine na druhom mieste a postúpili do vyraďovacej fázy. V osemfinále však prehrali s Brazíliou 1:4. Informovala o tom agentúra AP.