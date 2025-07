JUNAS: Potešilo by ma, keby si v Skalici konečne zahráme hornú šestku

Bratislava 24. júla (TASR) - Brankára Martina Junasa by v nadchádzajúcom ročníku futbalovej Niké ligy potešil postup Skalice do hornej šestky. Jeho tím má za sebou tretiu sezónu medzi slovenskou elitou a doposiaľ každú sprevádzali obavy o udržanie. O príprave, kvalitných štatistikách defenzívy svojho tímu a cieľoch hovoril pre TASR v relácii ŠPORT Tu a TERAZ.Najlepším výsledkom Skalice od návratu do najvyššej súťaže bolo pred dvoma rokmi ôsme miesto, následne bola dva razy deviatauviedol Junas s tým, že hlavné je ísť od zápasu k zápasu. On i tím sa tak momentálne sústredia na nedeľnú konfrontáciu s vicemajstrom zo Žiliny, ktorého čaká už vo štvrtok úvodný zápas 2. predkola Konferenčnej ligy na pôde Rákowu Čenstochová.Náročnejší program „šošonov“ môže prísť vhod práve Skalicizhodnotil 29-ročný brankár. Na novú sezónu sa pripravoval s tímom v Čechách, pričom absolvovali šesť prípravných zápasov, z ktorých Skalica vyhrala dva a vo zvyšku ťahala za kratší koniec. Medzi konfrontáciami boli aj duely proti tímom najvyššej českej súťaže.povedal Junas, ktorý patril v predošlej sezóne medzi brankárov s najvyšším počtom zákrokov v Niké lige. Neraz bol v popredí aj v štatistike počtu minút bez inkasovaného gólu. Tím si prechádzal koncom vlaňajška spomínaným náročný obdobím, keď od októbra do februára vyhral len jeden z jedenástich ostrých duelov. Základnú časť tak ukončil na predposlednom mieste, no do nadstavby vstúpil s vervou - deviatimi bodmi v štyroch dueloch. Nemalý podiel na tom mala aj defenzíva s Junasom, keďže mal tím na konci sezóny najmenej inkasovaných gólov spomedzi tímov v skupine o udržanie.priblížil Junas. Skalici nakoniec chýbali dva body na účasť v baráži o miestenku v kvalifikácii Konferenčnej ligy. Stačila by „len“ výhra v poslednom dueli v Trenčíne - triumf brali domáci, ale aj tak sa nevyhli baráži o zotrvanie v Niké lige.zhodnotil spätne Junas.Svojim individuálnym štatistikám sa venoval až po skončení sezóny:V úvode novej sezóny čaká Skalicu okrem Žiliny aj duel na pôde Ružomberka, proti Podbrezovej a na Tehelnom poli proti úradujúcemu majstrovi Slovanu Bratislava.dodal Junas.