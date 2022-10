Junior Copák sa na MS v rychlopaľnej pištoli dostal medzi 8 najlepších

Káhira 17. októbra (TASR) - Slovenské strelecké duo Daniela Demjén Pešková a Štefan Šulek obsadilo v súťaži miešaných tímov vo vzduchovej puške 10 m na MS v Káhire konečné 38. miesto. V kvalifikácii zaznamenalo výkon 624,4 b.



Medzi juniormi si v disciplíne rýchlopalná pištoľ úspešne počínal Marek Copák, ktorý v kvalifikácii obsadil výkonom 568 b 8. miesto a zo záverečnej pozície postúpil do boja o titul. V súboji o konečné umiestnenie zapísal 6 bodov a to už medzi postup do boja o medaily medzi najlepších štyroch nestačilo.



V disciplíne športová malokalibrovka - tri polohy obsadilo družstvo slovenských junioriek 11. priečku. Trojica Alica Poljovková, Zuzana Ňakátová, Kamila Novotná dosiahla na výkon 1277-35x. V rovnakej disciplíne v súťaži miešaných tímov skončila dvojica Ňakátová a Rafael Knapík na 18. mieste za 857-26x.