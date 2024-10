Junior Frankovič podpísal so Spišskou Novou Vsou viacročný kontrakt

Spišská Nová Ves 15. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Michal Frankovič podpísal päťročnú zmluvu s úradujúcim extraligovým vicemajstrom HK Spišská Nová Ves. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Osemnásťročný Frankovič patrí k ďalším talentom zo Spiša, ktorí získavajú prvé skúsenosti so seniorským hokejom. Najproduktívnejší hokejista juniorskej extraligy, ktorý v 11 zápasoch nazbieral 21 bodov (12+9), si medzi mužmi pripísal päť štartov, no zatiaľ bez bodového zisku. "Sme veľmi radi, že sme sa s Mišom dohodli na dlhodobej spolupráci. Po Maťovi Šutym je to druhý produkt z našej liahne, ktorému sa podarilo prepracovať až do A-mužstva. "Frenky" je momentálne najproduktívnejší hráč juniorskej extraligy, v ktorej podáva skvelé výkony a pomaly si pýta miesto medzi seniormi. Veríme, že jeho výkonnosť sa bude zlepšovať a v budúcnosti s ním počítame ako so stabilným členom mužov. Takisto je našim cieľom, aby sa mu budúci rok podarilo dostať na svetový šampionát hráčov do 20 rokov, aby sme postupne znova začali vychovávať reprezentantov, ktorí budú reprezentovať naše mesto a klub. Mišo Frankovič a Maťo Šuty sú jasný príklad toho, že pokiaľ hráč dá do svojej práce sto percent, tak má veľkú šancu preniknúť do A-mužstva," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.