< sekcia Šport
Junior Sloboda postúpil do osemfinále dvojhry na Australian Open
V druhom kole triumfoval nad Američanom Jackom Secordom 6:4, 6:3.
Autor TASR
Melbourne 26. januára (TASR) - Slovenský tenista Leon Sloboda postúpil do juniorského osemfinále grandslamového turnaja Australian Open. V druhom kole triumfoval nad Američanom Jackom Secordom 6:4, 6:3. Ďalším súperom 16-ročného Slováka bude Japonec Rio Tabata.
Pre Slobodu sa naopak skončilo účinkovanie vo štvorhre, spolu s Rusom Savvom Ribkinom prehrali s britsko-ruskou dvojicou Mark Ceban a Kirill Filaretov 6:3, 1:6 a 9:11.
Pre Slobodu sa naopak skončilo účinkovanie vo štvorhre, spolu s Rusom Savvom Ribkinom prehrali s britsko-ruskou dvojicou Mark Ceban a Kirill Filaretov 6:3, 1:6 a 9:11.
juniori - dvojhra - 2. kolo:
Leon SLOBODA - Jack Secord (USA-13) 6:4, 6:3
juniori - štvorhra - 1. kolo:
Mark Ceban, Kirill Filaretov (V.Brit./Rus.) - Leon SLOBODA, Savva Ribkin (SR/Rus.) 3:6, 6:1, 11:9.
Leon SLOBODA - Jack Secord (USA-13) 6:4, 6:3
juniori - štvorhra - 1. kolo:
Mark Ceban, Kirill Filaretov (V.Brit./Rus.) - Leon SLOBODA, Savva Ribkin (SR/Rus.) 3:6, 6:1, 11:9.