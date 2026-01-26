Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Junior Sloboda postúpil do osemfinále dvojhry na Australian Open

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V druhom kole triumfoval nad Američanom Jackom Secordom 6:4, 6:3.

Autor TASR
Melbourne 26. januára (TASR) - Slovenský tenista Leon Sloboda postúpil do juniorského osemfinále grandslamového turnaja Australian Open. V druhom kole triumfoval nad Američanom Jackom Secordom 6:4, 6:3. Ďalším súperom 16-ročného Slováka bude Japonec Rio Tabata.

Pre Slobodu sa naopak skončilo účinkovanie vo štvorhre, spolu s Rusom Savvom Ribkinom prehrali s britsko-ruskou dvojicou Mark Ceban a Kirill Filaretov 6:3, 1:6 a 9:11.



juniori - dvojhra - 2. kolo:

Leon SLOBODA - Jack Secord (USA-13) 6:4, 6:3



juniori - štvorhra - 1. kolo:

Mark Ceban, Kirill Filaretov (V.Brit./Rus.) - Leon SLOBODA, Savva Ribkin (SR/Rus.) 3:6, 6:1, 11:9.
