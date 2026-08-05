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Juniori aj juniorky SR skončili v hliadkach K1 na ME na 4. mieste

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratia Egyházyovci spolu s Dudom boli k cennému kovu bližšie, keď na bronzové Francúzsko stratili iba 1,21 sekundy.

Autor TASR
,aktualizované 
Épinal 5. augusta (TASR) - Obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo francúzskom Épinale zhodne 4. miesto. Slovenské trio Dominik Egyházy, Filip Duda a Matúš Egyházy finišovalo v konkurencii 21 lodí so stratou 7,53 sekundy na víťazných Poliakov. V súťaži junioriek zaostali Karolína Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková o 13,28 sekundy za víťaznými Češkami.

Bratia Egyházyovci spolu s Dudom boli k cennému kovu bližšie, keď na bronzové Francúzsko stratili iba 1,21 sekundy. Trojici slovenských reprezentantiek sa pódium vzdialilo výraznejšie a takisto na domácu posádku im chýbalo 6,69 sekundy.

V kategórii do 23 rokov obsadili Slováci Dávid Skubík, Filip Stanko a Richard Rumanský ôsme miesto so stratou 17,56 s na víťazných Francúzov.

MEJ vo vodnom slalome v Épinale:

K1 hliadky - finále:

juniori: 1. Poľsko 104,29 s (2), 2. Česko +1,64 (2), 3. Francúzsko +6,32 (8), 4. SLOVENSKO (Dávid SKUBÍK, Filip STANKO, Richard RUMANSKÝ) +7,53 (6)



juniorky: 1. Česko 121,75 s (0), 2. Nemecko +2,80 (4), 3. Francúzsko +6,59 (6), 4. SLOVENSKO (Karolína ABRAHÁMOVÁ, Zara ZÁHORSKÁ, Petra ŠOŠKOVÁ) +13,28 (10)



muži do 23 rokov: 1. Francúzsko 99,31 s (2), 2. V. Británia +4,19 (2), 3. Španielsko +7,18 (6), ... 8. SLOVENSKO (Dávid SKUBÍK, Filip STANKO, Richard RUMANSKÝ) +17,56 (8)
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