Juniori Nemčovič a Kasala postúpili na ME do finále viacboja

Mersin 9. decembra (TASR) - Slovenskí juniorskí reprezentanti Matej Nemčovič a Oliver Kasala postúpili na ME v športovej gymnastike v tureckom Mersine do piatkového finále viacboja.



Sedemnásťročný Nemčovič obsadil v stredu v kvalifikácii v neredukovanom poradí 20. miesto, keď vo viacboji získal 72,032 bodu. O rok mladší Kasala pri svojej premiére na významnom podujatí prekvapil a ziskom 69,496 b. skončil v neredukovanom poradí na 28. priečke. V redukovanom hodnotení pri maximálne dvoch gymnastoch z jednej krajiny sa kvalifikoval do bojov o medaily z 24. pozície. Nemčovič zo šestnástej. Finále na jednotlivých náradiach budú bez slovenskej účasti.



Majstrami Európy v juniorských družstvách sa so značným bodovým náskokom stali reprezentanti Ukrajiny, informoval web Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).