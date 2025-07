Juniori SR s bronzom, v semifinále podľahli obhajcom z Rumunska

semifinále:



Rumunsko - SLOVENSKO 3:1



Iulian Chirita - Samuel Palušek 3:2 (-10, 2, 8, -9, 5)



Dragos Bujor - Samuel Arpáš 2:3 (7, -9, -8, 8, -7)



Robert Alexandru Istrate - Damian Flóro 3:2 (-7, -4, 8, 11, 8)



Chirita - Arpáš 3:1 (0, 6, -7, 7)

Ostrava 14. júla (TASR) - Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti si na 67. majstrovstvách Európy mládeže v Ostrave v pondelok zaistili prvú medailu. Takisto ako pred rokom vo švédskom Malmö sa o ňu postarali juniori, ktorí v súťaži družstiev prenikli do semifinále a získali tak bronzové medaily. V súboji o postup do finále ich zastavili Rumuni, ktorým podľahli 1:3 na zápasy.Slovenskí juniori sa najprv stali víťazmi základnej C-skupiny, keď v nej zdolali Talianov 3:0, Portugalčanov 3:2 a prehrali so Švédmi 0:3. Do vyraďovacej časti tak postúpili z najvýhodnejšej priečky. V osemfinále nepustili zverenci trénera Romana Grigela ani set Švajčiarom (3:0) a vo štvrťfinále, ktoré bolo už súbojom o istotu cenného kovu, si s prehľadom poradili aj so Španielmi (3:1). Mladí Slováci otočili vývoj z 0:1, keď dva body získal suverénnymi výkonmi Samuel Arpáš. Lucovi Khidashelimu i jednotke súpera Danielovi Berzosovi nedovolil uhrať ani set. Dôležitý bod pridal na poste trojky Samuel Palušek.Slováci nastúpili v semifinále proti obhajcom titulu z Rumunska, ktorí boli nad ich sily, keď im podľahli po tesných výsledkoch 1:3. Jediný slovenský bod získal Arpáš proti Dragosovi Bujorovi, ktorého zdolal 3:2, Palušek podľahol Iulianovi Chiritovi 2:3 a rovnakým výsledkom prehral aj Damian Flóro s Robertom Alexandruom Istratem. V poslednom zápase vyhral Chirita nad Arpášom 3:1. Slováci tak na ME obhájili vlaňajší bronz. Rumuni nastúpia vo finále proti Portugalcom, ktorí vyradili Maďarov 3:0.