Juniorka Chladoňová získala bronz, Ungerová skončila šiesta

Pont-Château 5. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v cyklokrose Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách Európy vo francúzskom Pont-Château bronzovú medailu v kategórii junioriek. Na pódium sa prebojovala aj napriek horšiemu štartu, v cieli zaostala za víťaznou domácou pretekárkou Celiou Geryovou o 31 sekúnd. Ďalšia Slovenka Sofia Ungerová skončila na šiestej priečke (+2:24 min), Dorota Vojtíšková obsadila 27. miesto (+5:15).



"Trať mi vyhovovala, aj keď blato trochu robilo problémy, aj z hľadiska koncentrácie. Aj som veľa popadala, aj štart pokazila, takže nebolo to veľmi ideálne. Snažila som sa prebojovať dopredu. Veľmi ma teší tento výsledok," uviedla Chladoňová vo videu Slovenského zväzu cyklistiky.



Dejisko ME v uplynulých dňoch zasiahol orkán, pre ktorý organizátori upravili program súťaží a sobotné štarty presunuli na nedeľu. V kategórii juniorov sa predstavili takisto traja Slováci, najvyššie z nich skončil Peter Šoltés na 47. priečke so stratou 4:04 minúty na víťazného Francúza Aubina Sparfela. Tobias Hajkovský bol 50. (+4:40), Jakub Benca 59. (+1 kolo).