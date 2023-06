Juniorskú reprezentáciu čaká štvordňový prípravný kemp v Martine

Nominácia SR 20 na PK v Martine



Hráči podľa klubov





Alex Róbert BÍLY, František DEJ, Šichabutdin GADŽIEV, Lucas JENDEK, Tomáš KRÁLOVIČ, Alexandr MAROSSY, Patrik MASNICA, Alex ŠOTEK (všetci HC SLOVAN Bratislava), Milan PIŠOJA (HK Dukla Michalovce), Juraj PEKARČÍK, František RIDZOŇ (obaja HK Nitra), Max FERKODIČ, Lukáš PÁNIK (obaja MMHK Nitra), Sebastián NAHALKA, Markus SUCHÝ (obaja HK ŠKP Poprad), Maxim SAKMÁR (MHKM Skalica), Andrej PÁRIČKA, Adrián STAŠINIAK (obaja HK Dukla Trenčín), Jakub RUŽEK (HK Trnava), Samuel BARCÍK (HKM Zvolen), Tomáš DUDÁŠ (Vlci Žilina), Stanislav GRON (BK Mladá Boleslav/ČR), Adam ONDRIŠ (KooKoo Kouvola/Fín.), Patrik GABRIEL (SaiPa Lappeenranta/Fín.), Daniel Alexander JENČKO (Malmö Redhawks/Švéd.), Jakub CHROMIAK ( Sudbury Wolves/Kan.), Ján KOREC (Des Moines Buccaneers/USA), Patrik JURČÁK (Corpus Christi IceRays/USA), Leo EPERJEŠI (Chicago Steel/USA), Marián MOŠKO (Lincoln Stars/USA), Peter CISÁR (Madison Capitols/USA), Jakub KOPECKÝ (Sioux City Musketters/USA), Richard BARAN, Matej TOMAS (obaja South Kent School/USA).





REALIZAČNÝ TÍM



Manažér: Tomáš PŠENKA,

Hlavný tréner: Ivan FENEŠ,

Asistent trénera: Martin DENDIS (25.06.), Michal DOSTÁL (25.-27.06.), Michal HREUS,

Tréner brankárov: Peter KOSA,

Kondičný tréner: Matej THOMKA,

Video tréner: Patrik MICHNÁČ,

Lekár: Ján BERNÁT,

Fyzioterapeut: Michael BUJŇÁK,

Masér: Miroslav HARVANČÍK,

Športová psychologička: Michaela BEDNÁRIKOVÁ

Bratislava 24. júna (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov v nedeľu odštartuje štvordňový prípravný kemp v Martine. Trénerský štáb pracuje s historicky najvyššou skupinou adeptov na účasť v záverečnej nominácii na MS hráčov v tejto kategórii vo švédskom Göteborgu. Z približne 70 hokejistov sa v kempe predstaví 34. Tým vyvrcholí letná prípravná séria mládežníckych reprezentácií pod názvom Hokejové leto.Kouč Ivan Feneš pozval do kempu viacerých hokejistov, ktorí v apríli úspešne reprezentovali Slovensko na MS hráčov do 18 rokov, kde obsadili štvrtú priečku. Druhú skupinu tvoria mená, ktoré sa na medzinárodnej úrovni zatiaľ predstavili len minimálne, alebo vôbec. Informáciu priniesol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).“ uviedol Feneš pre web hockeyslovakia.sk.