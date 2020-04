Júnové ME v športovom lezení v Moskve presunuli na neurčito

Moskva 3. apríla (TASR) - Predstavitelia Medzinárodnej federácie športového lezenia (IFSC) presunuli ME pre pandémiu koronavírusu na neurčito. Kontinentálny šampionát sa mal konať v júni v Moskve.



Agentúru TASS o tom informoval Dmitrij Byčkov, prezident Ruskej lezeckej federácie. "Rozhodli sme sa pozastaviť všetky podujatia až do 2. júla. Preto sa v júni nebudú konať ani ME. Momentálne diskutujeme o možných termínoch, kedy bude možné šampionát zorganizovať. Dúfam, to pôjde aspoň na jeseň."



Rusko malo v piatok o 15.00 SELČ 34 úmrtí na ochorenie COVID-19, celkovo bolo v krajine 4149 nakazených obyvateľov. Celosvetovo bolo vo svete nakazených vyše milión obyvateľov s viac ako 55-tisíc úmrtiami.