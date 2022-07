Juolevi podpísal ročný kontrakt s Anaheimom

New York 28. júla (TASR) - Fínsky hokejový obranca Olli Juolevi podpísal ročný kontrakt s tímom zámorskej NHL Anaheim Ducks.



Dvadsaťštyriročného beka draftoval v roku 2016 z 5. miesta Vancouver, no v jeho kádri odohral len 24 zápasov (2+1). V uplynulej sezóne prestúpil najprv na Floridu a odtiaľ do Detroitu. Dokopy odohral v NHL 41 zápasov v základnej časti (2+1) a jeden duel v play off.



V drese Fínska získal zlato na juniorských MS v roku 2016 a dostal sa do All-star tímu šampionátu.