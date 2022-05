Juraj a Tomáš Mikúšovci podpísali dvojročné zmluvy s HC Nové Zámky

Nové Zámky 12. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Juraj a Tomáš Mikúšovci podpísali dvojročné kontrakty s extraligovým klubom HC Nové Zámky. "Sú to vynikajúci útočníci, ktorí nášmu tímu dodajú potrebnú kvalitu i skúsenosť," uviedol tréner Gergely Majoross pre klubovú stránku.



Pre staršieho zo súrodeneckého dua Juraja pôjde o tretie pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej odohral päť sezón v drese Skalice a v uplynulých dvoch ročníkoch bol hráč Zvolena. V sezóne 2021/2022 mal v 61 zápasoch bilanciu 12 gólov a 22 asistencií.



Pre 28-ročného Tomáša ide o návrat do slovenskej extraligy po štyroch rokoch v najvyššej českej súťaži. Sezónu 2021/2022 začal vo farbách Zlína, dokončil ju v Karlových Varoch, v ktorých hral už v rokoch 2019-2021. "Podpis bratov Mikúšovcov je pre nás výborná spätná väzba, že cesta, ktorou sa novozámocký klub vydal, je správna. Znamená to, že aj ľudia mimo klubu oceňujú prácu, ktorú tu pre hráčov vedenie za posledné roky odviedlo. Teším sa na spoluprácu s nimi," povedal Majoross.