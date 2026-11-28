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Juraj Duchoň sa stal novým predsedom SLZ
Nový predseda SLZ reprezentoval Slovensko v mládežníckych a seniorských kategóriách v rokoch 2009 – 2024.
Autor TASR
Kežmarok 28. novembra (TASR) - Juraj Duchoň sa stal na štvorročné obdobie predsedom Slovenského lukostreleckého zväzu (SLZ). Rozhodlo o tom hlasovanie delegátov na sobotňajšom volebnom Valnom zhromaždení SLZ v Kežmarku.
Duchoň dostal 770 hlasov, jeho protikandidát Miroslav Bendík 565 hlasov. Doterajší predseda Vladimír Bužek vzhľadom na znenie Stanov SLZ nemohol po dvoch za sebou idúcich mandátoch znova kandidovať. Spolu s J. Duchoňom, Miroslavom Duchoňom, Zuzanou Gánóczyovou a zástupkyňou športovcov Petrou Kočutovou bude pôsobiť v päťčlennom predsedníctve zväzu, do ktorého ho zvolili v doplňovacích voľbách po uplynutí mandátu Viery Hanuliakovej. Protikandidátom bol Jozef Lelovič. Miroslav Kružel stiahol svoju kandidatúru.
„Za roky pôsobenia v slovenskej lukostreľbe som spoznal jej vývoj, rôzne modely fungovania aj ľudí, ktorí ju svojou prácou posúvajú dopredu. Skúsenosti som získal ako športovec, tréner, organizátor, člen predsedníctva, podpredseda aj sekretár zväzu. Vďaka tomu vnímam potreby SLZ v širších súvislostiach – od začínajúcich lukostrelcov a klubovej základne až po reprezentáciu a medzinárodné podujatia. Mojím cieľom je využiť tieto skúsenosti v prospech celého zväzu. Chcem budovať moderný, odborne silný a dobre fungujúci zväz, ktorý bude partnerom svojim klubom a vytvorí lepšie podmienky pre rozvoj slovenskej lukostreľby vo všetkých jej podobách,“ uviedol 31-ročný Duchoň pre web SLZ.
Nový predseda SLZ reprezentoval Slovensko v mládežníckych a seniorských kategóriách v rokoch 2009 – 2024. Od roku 2013 spolupracoval s viacerými poprednými kórejskými trénermi a v rokoch 2017 – 2019 žil a pripravoval sa priamo v Kórejskej republike. Štartoval 4-krát na MS a dovedna 6-krát na ME (5x terčová a 1x halová lukostreľba). Vo svetovom rebríčku divízie olympijský luk najvyššie figuroval na 81. pozícii a dvakrát mu tesne unikla miestenka na OH. Na MSR v terčovej lukostreľbe získal päť individuálnych titulov, posledný v roku 2025. Po návrate z Kórejskej republiky bol zvolený do predsedníctva zväzu ako zástupca športovcov, pôsobil ako predseda športovo-technickej komisie a podieľal sa na tvorbe zväzových dokumentov a smerníc najmä v oblasti reprezentácie. Počas štvorročného pôsobenia v predsedníctve zastával dva roky funkciu podpredsedu zväzu. Posledný rok pôsobí ako sekretár SLZ. Od roku 2023 je reprezentačným trénerom a cestujúcim manažérom výjazdov a pôsobí aj ako vedúci lukostreleckých zložiek výprav Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov.
Duchoň dostal 770 hlasov, jeho protikandidát Miroslav Bendík 565 hlasov. Doterajší predseda Vladimír Bužek vzhľadom na znenie Stanov SLZ nemohol po dvoch za sebou idúcich mandátoch znova kandidovať. Spolu s J. Duchoňom, Miroslavom Duchoňom, Zuzanou Gánóczyovou a zástupkyňou športovcov Petrou Kočutovou bude pôsobiť v päťčlennom predsedníctve zväzu, do ktorého ho zvolili v doplňovacích voľbách po uplynutí mandátu Viery Hanuliakovej. Protikandidátom bol Jozef Lelovič. Miroslav Kružel stiahol svoju kandidatúru.
„Za roky pôsobenia v slovenskej lukostreľbe som spoznal jej vývoj, rôzne modely fungovania aj ľudí, ktorí ju svojou prácou posúvajú dopredu. Skúsenosti som získal ako športovec, tréner, organizátor, člen predsedníctva, podpredseda aj sekretár zväzu. Vďaka tomu vnímam potreby SLZ v širších súvislostiach – od začínajúcich lukostrelcov a klubovej základne až po reprezentáciu a medzinárodné podujatia. Mojím cieľom je využiť tieto skúsenosti v prospech celého zväzu. Chcem budovať moderný, odborne silný a dobre fungujúci zväz, ktorý bude partnerom svojim klubom a vytvorí lepšie podmienky pre rozvoj slovenskej lukostreľby vo všetkých jej podobách,“ uviedol 31-ročný Duchoň pre web SLZ.
Nový predseda SLZ reprezentoval Slovensko v mládežníckych a seniorských kategóriách v rokoch 2009 – 2024. Od roku 2013 spolupracoval s viacerými poprednými kórejskými trénermi a v rokoch 2017 – 2019 žil a pripravoval sa priamo v Kórejskej republike. Štartoval 4-krát na MS a dovedna 6-krát na ME (5x terčová a 1x halová lukostreľba). Vo svetovom rebríčku divízie olympijský luk najvyššie figuroval na 81. pozícii a dvakrát mu tesne unikla miestenka na OH. Na MSR v terčovej lukostreľbe získal päť individuálnych titulov, posledný v roku 2025. Po návrate z Kórejskej republiky bol zvolený do predsedníctva zväzu ako zástupca športovcov, pôsobil ako predseda športovo-technickej komisie a podieľal sa na tvorbe zväzových dokumentov a smerníc najmä v oblasti reprezentácie. Počas štvorročného pôsobenia v predsedníctve zastával dva roky funkciu podpredsedu zväzu. Posledný rok pôsobí ako sekretár SLZ. Od roku 2023 je reprezentačným trénerom a cestujúcim manažérom výjazdov a pôsobí aj ako vedúci lukostreleckých zložiek výprav Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov.