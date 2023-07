Jurásek prestúpil za 14 miliónov eur zo Slavie do Benficy Lisabon

Praha 8. júla (TASR) - Český futbalový reprezentant David Jurásek prestúpil zo Slavie Praha do Benficy Lisabon. Úradujúci portugalský šampión zaplatil za dvadsaťdvaročného obrancu 14 miliónov eur.



Benfica uspela medzi ostatnými záujemcami, medzi ktorých patril WfL Wolfsburg, RB Lipsko či OGC Nice, informoval portál idnes.cz. Benfica nedávno predala Alejandra Grimalda do Leverkusenu a Jurásek by mal Španiela nahradiť na ľavom kraji obrany. V marci debutoval za český národný tím, keď odohral úvodný duel kvalifikácie ME proti Poľsku (3:1). Už v 3. minúte asistoval pri góle ďalšieho debutanta Tomáša Čvančaru.



Jurásek sa stal druhým najdrahším hráčom v histórii klubu, prvým je naďalej Tomáš Souček, ktorý prestúpil v roku 2020 do anglického West Hamu United za viac ako 16 mil. eur. Slavia podľa predsedu predstavenstva Jaroslava Tvrdíka odmietla v zime ponuku na 6 miliónov eur.