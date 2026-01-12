< sekcia Šport
Jurásek sa vrátil do pražskej Slavie: Vždy bola špeciálnym miestom
Autor TASR
Praha 12. januára (TASR) - Český futbalista David Jurásek sa po dva a pol roku vrátil do Slavie Praha. Podľa portálu Transfermarkt.com sa český klub dohodol s Benficou Lisabon na prestupovej čiastke tri milióny eur.
Pražský klub v pondelok na svojom webe informoval, že Jurásek podpísal v Edene zmluvu na tri a pol roka. „Slavia bola pre mňa vždy špeciálnym miestom. Vyrástol som tu ako hráč aj človek a návrat beriem ako veľkú motiváciu. Mám radosť, že som späť v prostredí, ktoré poznám. Teším sa na prácu s tímom a na atmosféru na štadióne. Urobím maximum pre to, aby som bol pre Slaviu platný a pomohol jej v jarnej časti sezóny aj neskôr,“ povedal Jurásek pre klubový web.
Dvadsaťpäťročný reprezentačný ľavý obranca či krídelník v aktuálnom ročníku hosťoval v tíme Besiktas Istanbul. V najvyššej tureckej súťaži zasiahol do desiatich duelov, pričom jeden štart si pripísal v pohári a ďalších šesť v predkolách Európskej ligy a Konferenčnej ligy. Predtým bol na hosťovaní aj v nemeckom Hoffenheime.
„David je hráč, ktorý Slaviu veľmi dobre pozná, a my veľmi dobre poznáme jeho kvality. V minulosti opakovane ukázal, že dokáže byť rozdielový smerom do ofenzívy, z čoho môžu výrazne ťažiť aj naši útočníci. Zahraničné skúsenosti ho posunuli ďalej a veríme, že je vo fáze kariéry, keď môže okamžite priniesť kvalitu a zároveň zvýšiť konkurenciu na ľavej strane ihriska,“ vyjadril sa športový riaditeľ „zošívaných“ Přemysl Kovář.
