Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
Jurčo opúšťa Ladu Togliatti

Na snímke slovenský hokejista Tomáš Jurčo oslavuje po zisku bronzu po zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Togliatti 2. júna (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo opúšťa tím Lada Togliatti. Klub KHL na svojej webstránke informoval, že 33-ročnému útočníkovi vypršala po sezóne zmluva a novú mu neponúkol.

Jurčo prišiel do Lady vlani v novembri, s vedením sa dohodol na spolupráci do konca tejto sezóny. V nej odohral 32 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov a pridal šesť asistencií. Predtým nastupoval v KHL aj za Červenú hviezdu Kchun-Lun, Avangard Omsk a Barys Nur-Sultan. Medzitým odohral v ročníku 2023/24 17 zápasov za švajčiarsky Davos.

Skúsený slovenský krídelník má na konte 231 štartov v zámorskej NHL, kde v minulosti obliekal dresy Detroitu Red Wings, Chicaga Blackhawks, Edmontonu Oilers a Vegas Golden Knights.
