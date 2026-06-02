< sekcia Šport
Jurčo opúšťa Ladu Togliatti
Jurčo prišiel do Lady vlani v novembri, s vedením sa dohodol na spolupráci do konca tejto sezóny. V nej odohral 32 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov a pridal šesť asistencií.
Autor TASR
Togliatti 2. júna (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo opúšťa tím Lada Togliatti. Klub KHL na svojej webstránke informoval, že 33-ročnému útočníkovi vypršala po sezóne zmluva a novú mu neponúkol.
Jurčo prišiel do Lady vlani v novembri, s vedením sa dohodol na spolupráci do konca tejto sezóny. V nej odohral 32 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov a pridal šesť asistencií. Predtým nastupoval v KHL aj za Červenú hviezdu Kchun-Lun, Avangard Omsk a Barys Nur-Sultan. Medzitým odohral v ročníku 2023/24 17 zápasov za švajčiarsky Davos.
Skúsený slovenský krídelník má na konte 231 štartov v zámorskej NHL, kde v minulosti obliekal dresy Detroitu Red Wings, Chicaga Blackhawks, Edmontonu Oilers a Vegas Golden Knights.
Jurčo prišiel do Lady vlani v novembri, s vedením sa dohodol na spolupráci do konca tejto sezóny. V nej odohral 32 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov a pridal šesť asistencií. Predtým nastupoval v KHL aj za Červenú hviezdu Kchun-Lun, Avangard Omsk a Barys Nur-Sultan. Medzitým odohral v ročníku 2023/24 17 zápasov za švajčiarsky Davos.
Skúsený slovenský krídelník má na konte 231 štartov v zámorskej NHL, kde v minulosti obliekal dresy Detroitu Red Wings, Chicaga Blackhawks, Edmontonu Oilers a Vegas Golden Knights.