Jurčo podpísal s Ladou Togliatti kontrakt do konca sezóny

Tomáš Jurčo, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Informáciu o jeho novom zamestnávateľovi potvrdil web eliteprospects.com.

Autor TASR
Togliatti 1. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo sa pripojil k tímu KHL Lada Togliatti, s ktorým sa dohodol na spolupráci do konca sezóny. V doterajšom priebehu sezóny nehral za žiadny klub. Pre tridsaťdvaročného útočníka ide o štvrté pôsobisko v KHL, predtým si obliekal dresy klubov Barys Nur-Sultan, Kunlun Red Star a Avangard Omsk. Medzitým odohral 17 zápasov za švajčiarsky Davos v ročníku 2023/24. Informáciu o jeho novom zamestnávateľovi potvrdil web eliteprospects.com.
