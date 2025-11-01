< sekcia Šport
Jurčo podpísal s Ladou Togliatti kontrakt do konca sezóny
Informáciu o jeho novom zamestnávateľovi potvrdil web eliteprospects.com.
Autor TASR
Togliatti 1. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo sa pripojil k tímu KHL Lada Togliatti, s ktorým sa dohodol na spolupráci do konca sezóny. V doterajšom priebehu sezóny nehral za žiadny klub. Pre tridsaťdvaročného útočníka ide o štvrté pôsobisko v KHL, predtým si obliekal dresy klubov Barys Nur-Sultan, Kunlun Red Star a Avangard Omsk. Medzitým odohral 17 zápasov za švajčiarsky Davos v ročníku 2023/24. Informáciu o jeho novom zamestnávateľovi potvrdil web eliteprospects.com.