Jurčo podpísal zmluvu s kazašským klubom Barys Nur-Sultan

Nur-Sultan 3. novembra (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Jurčo podpísal zmluvu s kazašským účastníkom KHL Barys Nur-Sultan. Kontrakt znie do konca prebiehajúcej sezóny 2021/2022, informoval klub na svojej oficiálnej stránke.



Do nového pôsobiska by mal prísť počas novembrovej reprezentačnej prestávky. V drese Barysu bude obliekať dres s číslom 92.



Pre 28-ročného krídelníka pôjde o prvé pôsobisko v KHL. Od roku 2009 pôsobil v Severnej Amerike, v roku 2011 ho draftoval klub Detroit Red Wings. V NHL postupne nastúpil vo farbách "červených krídel", Chicaga, Edmontonu a v ročníku 2020/2021 v tíme Vegas Golden Knights. V najprestížnejšej súťaži sveta odohral celkovo 231 zápasov, v ktorých nazbieral 55 kanadských bodov za 23 gólov a 32 asistencií.



Jurčo štartoval na troch MS a na ZOH v roku 2014. V auguste tohto roka pomohol slovenskému tímu v úspešnej olympijskej kvalifikácii na ZOH 2022.