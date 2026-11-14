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Jurčo si roztrhol achilovku, Košiciam bude chýbať 5-6 mesiacov

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Na snímke vľavo Tomáš Jurčo. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Jurčo prišiel do Košíc v lete, do svojho materského klubu sa vrátil po dlhých 17 rokoch.

Autor TASR
Košice 14. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice sa budú musieť niekoľko mesiacov zaobísť bez skúseného útočníka Tomáša Jurča. Tridsaťtriročný krídelník si počas predzápasovej rozcvičky pred piatkovým duelom s Liptovským Mikulášom (5:3) nešťastne roztrhol Achillovu šľachu a musí podstúpiť operáciu.

„Klubový lekár potvrdil, že ide o zranenie, ktorého liečenie si vyžiada operáciu a následnú rekonvalescenciu v odhadovanom trvaní 5-6 mesiacov,“ uviedli „oceliari“ na svojom webe.

Jurčo prišiel do Košíc v lete, do svojho materského klubu sa vrátil po dlhých 17 rokoch. V prebiehajúcej sezóne Tipsport ligy odohral 16 zápasov, v ktorých si pripísal tri góly a deväť asistencií.
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