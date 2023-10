Jurčo uspel na skúške v Davose, podpísal zmluvu do konca sezóny

Davos 31. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo predĺžil zmluvu so švajčiarskym HC Davos do konca sezóny. Tridsaťročný útočník pôvodne podpísal len mesačný kontrakt, no svojimi výkonmi presvedčil vedenie klubu. Nastúpil v dvanástich zápasoch a zaznamenal v nich päť gólov a jednu asistenciu.



Davos angažoval Jurča 26. septembra z dôvodu absencie viacerých kľúčových hráčov pre zranenia. Skúsený útočník potvrdil svoje kvality v uplynulom strenutí, keď proti Bielu zaznamenal dva góly, vrátane víťazného.



V predcházajúcej sezóne pôsobil v KHL v tíme Červená Hviezda Kchun-Lun, za ktorý odohral 32 zápasov. Na konto si pripísal 25 bodov (10+15). Jurčo v minulosti odohral v NHL 231 zápasov, v profilige obliekal dres Detroitu, Chicaga, Edmontonu a Vegas. V sezóne 2021/22 bol hráčom kazašského Barysu Nur-Sultan. Na ZOH 2022 v Pekingu získal so slovenskou reprezentáciou bronzovú medailu. Informovala o tom oficiálna webstránku Davosu.