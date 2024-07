Jürgen Klinsmann, majster sveta a Európy, má 60 rokov

Göppingen/Bratislava 30. júla (TASR) - Bývalý nemecký futbalový útočník Jürgen Klinsmann oslávi v utorok 30. júla 60. narodeniny. Reprezentoval Nemeckú spolkovú republiku (NSR) a neskôr aj zjednotené Nemecko. Je majster sveta z roku 1990 a majster Európy z roku 1996.



Hrával za VfB Stuttgart, Herthu Berlin, Inter Miláno, Sampdoriu Janov, AS Monako, Tottenham Hotspur a Bayern Mníchov. S Interom v roku 1991 a s Bayernom v roku 1996 získal Pohár UEFA. Ako tréner okrem nemeckej reprezentácie viedol národné tímy USA a Kórejskej republiky. Na klubovej úrovni trénoval Herthu Berlin či Bayern Mníchov.



Narodil sa 30. júla 1964 v Göppingene. Medzi profesionálov sa prepracoval už ako tínedžer v drese vtedajšieho druholigového tímu Stuttgarter Kickers. V roku 1984 prestúpil k mestskému prvoligovému rivalovi VfB Stuttgart, v ktorom pôsobil do roku 1989, pričom vo vtedajšej najvyššej západonemeckej lige odohral 156 zápasov a strelil 79 gólov. V sezóne 1987/1988 sa 19 gólmi stal najlepším strelcom ligy a v nasledujúcej sezóne si za VfB Stuttgart zahral vo finále Pohára UEFA, v ktorom však jeho tím nestačil na SSC Neapol.



V roku 1989 prestúpil do Interu Miláno, s ktorým už vo svojej prvej sezóne získal taliansky Superpohár. V ročníku 1990/1991 dopomohol Interu k zisku Pohára UEFA. Do roku 1992 odohral za milánsky Inter 95 duelov a strelil 34 gólov. Roky 1992 - 1994 strávil vo francúzskej najvyššej lige v tíme AS Monaco, za ktorý odohral 65 zápasov a súperových brankárov prekonal 29-krát.



V roku 1994 vymenil dres Monaka za farby anglického Tottenhamu Hotspur. V drese "kohútov" odohral v Premier League 41 stretnutí, v ktorých strelil 20 gólov. Po odchode z Tottenhamu strávil dve sezóny 1995/1996 a 1996/1997 v Bayerne Mníchov. V oboch sezónach sa stal najlepším strelcom klubu a s Bavormi vyhral v roku 1996 Pohár UEFA. O rok neskôr získal s mníchovským tímom bundesligový titul. Za Bayern odohral 65 duelov a strelil 31 gólov.



V roku 1997 sa nakrátko vrátil do talianskej Serie A, keď za Sampdoriu odohral osem zápasov a dal dva góly. Po krátkej talianskej anabáze zakotvil opäť v Tottenhame Hotspur, ktorému v roku 1998 svojimi 15 gólmi výrazne pomohol udržať sa v Premier League.



Posledný zápas svojej európskej klubovej kariéry odohral v roku 1998 za Tottenham proti Southamptonu. Následne sa presťahoval do USA, kde hrával za amatérsky tím Orange County Blue Star.



Reprezentačnú kariéru začal v roku 1987 v drese vtedajšej NSR. O rok neskôr na olympijských hrách v Soule dosiahla západonemecká reprezentácia bronz, keď zdolala Taliansko 3:0, pričom prvý gól stretnutia strelil Klinsmann. V roku 1988 bol súčasťou reprezentácie aj na majstrovstvách Európy, na ktorých NSR na domácej pôde skončila tretia.



Ešte väčší úspech dosiahol na MS 1990 v Taliansku, z ktorých si odniesol titul svetového šampióna, keď Západné Nemecko vo finále zdolalo Argentínu 1:0. Európsky titul mal Klinsmann na dosah v roku 1992 vo Švédsku, ale reprezentácia vtedy už zjednoteného Nemecka prehrala vo finále s Dánskom 0:2.



Titul európskeho šampióna však dosiahol o štyri roky neskôr ako kapitán Nemecka na ME v Anglicku. Nemecko vo finále zdolalo Česko 2:1 po predĺžení, keď na víťazný gól Olivera Bierhoffa prihral kapitán Klinsmann.



V reprezentačnom drese Západného Nemecka resp. Nemecka odohral v rokoch 1987 - 1998 celkovo 108 zápasov a strelil 47 gólov.



Trénerom nemeckej reprezentácie sa stal v júli v roku 2004 po pre Nemecko nevydarenom európskom šampionáte v Portugalsku, na ktorom nemecký výber nepostúpil zo skupiny. Klinsmann na poste trénera vystriedal svojho bývalého spoluhráča Rudiho Völlera. V roku 2006 na MS v Nemecku priviedol Klinsmann domáci tím k bronzu, keď v zápase o tretie miesto jeho zverenci zvíťazili nad Portugalskom 3:1. Ako tréner dosiahol s "Nationalelf" v rokoch 2004 - 2006 v 34 zápasoch 20 víťazstiev, osem nerozhodných výsledkov a šesť prehier.



V sezóne 2008/2009 pôsobil ako tréner na lavičke Bayernu Mníchov. Pozíciu trénera však ukončil pred skončením ročníka.



Koncom júla 2011 sa stal trénerom reprezentácie USA, s ktorou v roku 2013 vyhral Zlatý pohár CONCACAF. O rok neskôr priviedol výber USA na MS v Brazílii do osemfinále, v ktorom však jeho zverenci podľahli Belgicku 1:2 po predĺžení. Tím USA viedol do roku 2016 a v roku 2019 tri mesiace trénoval Herthu Berlín.



Trénerom futbalovej reprezentácie Kórejskej republiky sa Klinsmann stal koncom februára 2023. Zmluvu síce podpísal do roku 2026, ale po necelom roku predčasne skončil. Vedenie tamojšieho zväzu ho odvolalo po nesplnení cieľa na Ázijskom pohári, kde jeho zverenci nečakane vypadli v semifinále po prehre s Jordánskom (0:2).







