Jurič sa stal novým hlavným trénerom Southamptonu

Southampton 21. decembra (TASR) - Ivan Jurič sa stal novým trénerom futbalistov Southamptonu. S anglickým klubom podpísal 18-mesačný kontrakt. Štyridsaťdeväťročný Chorvát nahradil na poste Russella Martina.



Southampton sa v tejto sezóne Premier League trápi. V 16 odohratých zápasoch dokázal zvíťaziť iba raz a v tabuľke sa nachádza na poslednom 20 mieste. Od pozície nad čiarou zostupu ho v sobotu delilo deväť bodov. "Teraz sa sústredíme na to, aby sme sa udržali v lige. Veríme, že tento krok dodá tímu potrebnú odvahu a odhodlanie, ktoré sa pretavia do zlepšených výsledkov na ihrisku," citovala z vyhlásenia klubu agentúra AP.



Chorvátsky kormidelník pôsobil naposledy v AS Rím, v ktorom vydržal len niekoľko týždňov. "Je to naozaj veľká výzva, ale som optimistický. V mojich nových zverencoch vidím tím, ktorý má na viac než na posledné miesto. Chcem hrať aktívnu hru, myslím si, že sa to fanúšikom klubu bude páčiť," uviedol na margo príchodu Jurič.