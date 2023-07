Jurkovič sa teší na španielsku ligu: Potrebujem nabrať skúsenosti

Bratislava 25. júla (TASR) - Talentovaný slovenský hádzanár Marko Jurkovič bude od nasledujúcej sezóny pôsobiť v Španielsku. S účastníkom tamojšej najvyššej súťaže BM Torrelavega sa dohodol na štvorročnom kontrakte. Devätnásťročný odchovanec HáO TJ Slovan Modra už má za sebou aj pozvánku do slovenskej reprezentácie.



"Predtým som bol na skúške v maďarskom tíme Budai Farkasok, na stole som mal aj ponuky z Lovosíc či z Francúzska. Najzávažnejšie boli tie z Maďarska a Španielska. Musím povedať, že ponuky boli veľmi podobné v každom smere. Rozhodol som najmä pre kvalitu španielskej ligy, navyše v Torrelavege stavajú na mladých hráčoch a ja potrebujem nabrať skúsenosti. Aj preto sa mi zdala táto možnosť ako najlepšia pre mňa," uviedol v rozhovore pre portál slovakhandball.sk.



Torrelavega skončila v uplynulom ročníku španielskej ligy na šiestej priečke. "Prvá sezóna v zahraničí je veľmi dôležitá, aby som zapadol do tímu, naberal skúsenosti a darilo sa mi aj individuálne. Podľa vyjadrení predstaviteľov klubu primárne počítajú so mnou ako so strednou spojkou, ale bavili sme sa aj o tom, že keď mi to takpovediac bude padať, tak môžem plniť aj úlohu strelca. Osobne si však myslím, že si zahrám na všetkých spojkových postoch. V klube majú aj B-tím, ale zatiaľ nepadlo ani slovo o tom, že by som mal pôsobiť v rezerve," povedal Jurkovič.