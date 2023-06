Justin Kluivert prestúpil z AS Rím do Bournemouthu

Londýn 26. júna (TASR) - Holandský futbalista Justin Kluivert prestúpil z AS Rím do FC Bournemouth. Dvadsaťštyriročný krídelník podpísal s klubom anglickej Premier League dlhodobý kontrakt, výška odstupného by mala byť 9,6 milióna libier. Informoval o tom portál bbc.com.



Justin Kluivert bol v uplynulej sezóne na hosťovaní v španielskej Valencii, za ktorú odohral 29 zápasov. Na konto si pripísal osem gólov. "Justin je veľmi univerzálny a technicky dobre vybavený hráč do ofenzívy, ktorý má nos na góly. Napriek svojmu mladému veku má už skúsenosti z piatich kvalitných európskych líg," uviedol na adresu novej akvizície výkonný šéf klubu Neill Blake.



Syn bývalého holandského reprezentanta Patricka Kluiverta začal svoju kariéru v mládežníckej akadémii Ajaxu Amsterdam. V roku 2018 prestúpil do AS Rím, no nepodarilo sa mu získať stabilné miesto v základnej jedenástke "vlkov" a tak putoval na hosťovanie do Lipska, Nice a Valencie.