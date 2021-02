Justin z Leicestru City si vážne zranil koleno, hrozí mu koniec sezóny

Leicester City 12. februára (TASR) - Futbalisti Leciestru City sa musia dlhší čas zaobísť bez Jamesa Justina. Dvadsaťdvaročný obranca utrpel v stredajšom zápase FA Cupu s Brightonom vážne zranenie kolena a hrozí mu absencia až do konca tejto sezóny.



"Vyšetrenie nedopadlo dobre. Vyzerá to na poškodený predný skrížený väz, čo je pre nás problém, pretože hral výborne," citovala trénera Brendana Rodgersa agentúra AFP.



Justin patril v doterajšom priebehu ročníka ku kľúčovým hráčom a dosiaľ odohral každú minútu v Premier League. Leicester figuruje na treťom mieste v tabuľke a v sobotu ho čaká domáce stretnutie so štvrtým FC Liverpool.