Juve do finále pohára, Pirlo: Najlepší hráč na ihrisku bol Handanovič

Turín 10. februára (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín sa šiestykrát v priebehu siedmich rokov prebojovali do finále Talianskeho pohára. V utorkovej domácej semifinálovej odvete im k postupu postačila aj bezgólová remíza s Interom Miláno, keďže v prvom dueli vyhrali na ihrisku súpera 2:1. Slovenský obranca Milan Škriniar odohral za hostí celý zápas.



Juventus bol v odvete bližšie k víťazstvu, no brankár "nerazzurri" Samir Handanovič predviedol niekoľko vydarených zákrokov. Svoj tím podržal najmä pri strelách Cristiana Ronalda. "Hrali sme skutočne dobre, Inter takmer nevystrelil na našu bránku. Vypracovali sme si niekoľko nádejných šancí, no Handanovič bol najlepší hráč na trávniku," komentoval zápas tréner Juventusu Andrea Pirlo.



Inter v domácom pohári druhý rok po sebe vypadol v semifinále. V odvete s Juventusom si vypracoval v prvom polčase jedinú šancu, keď pokus Marcela Brozoviča zneškodnil brankár Gianluigi Buffon. Po zmene strán zaujala zo strany hostí už iba strela Achrafa Hakimiho nad bránu. "Ak sme chceli pomýšľať na postup, museli by sme v dvoch zápasoch vyťažiť maximum z našich šancí," konštatoval tréner Interu Antonio Conte. "Videli sme dva tímy, ktoré bojovali až do samého konca. Nanešťastie sme tvrdo zaplatili za dva gólové darčeky, ktoré sme súperovi darovali v prvom dueli. Snažili sme sa v odvete zmazať manko, otočiť to v náš prospech. Ak by sme dali jeden gól, súperovi by sme to ešte riadne sťažili, no nepodarilo sa. Musíme za poučiť z našich chýb a zdvihnúť hlavy hore."



Juventus sa v májovom finále súťaže stretne s úspešnejším z druhej semifinálovej dvojice medzi Atalantou Bergamo a obhajcom trofeje SSC Neapol. Atalanta remizovala v prvom stretnutí v Neapole 0:0, odveta bola na programe v stredu. Juventus má na konte rekordných 13 prvenstiev v Talianskom pohári, naposledy ho vyhral v roku 2018. Pirlo tak má po zisku talianskeho Superpohára šancu získať s Turínčanmi ďalšiu trofej, okrem domáceho pohára je stále v hre aj o titul v Serii A a Lige majstrov. "Dúfal som, že sa v mojej premiérovej sezóne v úlohe trénera dostanem do tejto fázy, keď budem môcť konštatovať, že sme postúpili do vyraďovacej časti Ligy majstrov, vyhrali Superpohár a prebojovali sa do finále Talianskeho pohára. No musíme ďalej tvrdo pracovať a zostať sústredení," citovala Pirla agentúra dpa.